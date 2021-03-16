В МОЗ назвали количество утилизированных доз вакцины от COVID-19

Всего в Украину было ввезено 500 тысяч доз вакцины.

С начала кампании прививок от коронавируса в Украине утилизировали 199 неиспользованных доз вакцины AstraZeneca (CoviShield).

Об этом в эфире “Суспильного” заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

Всего в Украину было ввезено 500 тысяч доз вакцины.

"Всегда есть разливы вакцин. Или это корь, или это любая вакцина. И в этой ситуации это также могут быть разливы. И это предусмотрено инструкциями. Второе - есть четкая норма Министерства здравоохранения: дозы избыточные предложить другим. Значит, в каждом конкретном случае Минздрав проведет расследование, почему так произошло", - сказала Микичак.

По состоянию на утро 15 марта в Украине прививки получили 53 155 человек.

Заместитель министра сообщила, что МОЗ планирует выйти на скорость вакцинации в 20 тысяч человек в сутки. Сколько времени понадобится, чтобы достичь такой скорости, она не уточнила.

Напомним, кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля. 2 марта Министерство здравоохранения разрешило вакцинировать от коронавируса общественных деятелей, спортсменов, деятелей культуры, лидеров религиозных общин вне очереди. Это будут делать с двойной целью: чтобы популяризировать прививки и чтобы не приходилось утилизировать неиспользованные дозы.