Детский омбудсмен обратился в полицию из-за "романа" 8-летней модели и 13-летнего блогера

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба обратился в правоохранительные органы из-за скандала вокруг откровенных постов в Instagram восьмилетней модели Миланы Маханец и тринадцатилетнего блогера Паши Пая.

Еще вчера по этому поводу обратился в Генпрокуратуру, МВД и киберполицию", - написал Кулеба в комментарии под постом в фейсбуке политического эксперта Татьяны Луповой, в котором обсуждали отношения Милы и Паши.

О «романе» детей стало известно благодаря соцсетям. Восьмилетняя Милана - модель, снимается для брендов детской одежды, блогер с 485 тысячами подписчиков, у 13-летнего Паши - 34 тыс. подписчиков.

Дети объявили в Instagram, что начали встречаться. Они начали публиковать видео с поцелуями и снимали челлендж, во время которого должны были быть прикованы друг к другу цепями в течение 24 часов. В сториз пару спрашивали, спят ли они вместе, дети отвечали, что да.

Впоследствии наиболее провокационные фото и видео на страницах блогеров удалили и закрыли комментарии под постами в профиле девочки. Однако пользователи соцсетей обвиняют маму девочки, которая поддерживает интернет-карьеру своей дочери, в эксплуатации ее "эротического" имиджа.