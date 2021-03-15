"Минера" киевского моста Метро Алексея Белько отправили на принудительное лечение

Судья также оставил без рассмотрения иск полиции о возмещении денег за сбитый квадрокоптер.

"Минера" киевского моста Метро Алексея Белько отправили на принудительное лечение
Алексей Белько
Фото: Цензор.нет

Бывшего военнослужащего Алексея Белько, который в сентябре 2019 года угрожал взорвать мост Метро в Киеве, суд отправил на принудительное лечение.

Об этом сообщает юридическая компания Миллер.

Сегодня состоялись судебные дебаты.

"Белько был признан виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений. К обвиняемому применены принудительные меры медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение с обычным наблюдением. Это значит, что ему будут оказывать психиатрическую помощь в специализированном учреждении. Вместе с тем, он сможет самостоятельно, без сопровождения медицинского работника, оставлять палату, отделение и учреждение", - сообщили защитники.

Такое решение суд принял, ссылаясь на заключение повторной судебно-психиатрической экспертизы, назначенной по ходатайству адвоката. Эксперт отметил что Белько нуждается в лечении в психиатрическом учреждении с обычным наблюдением, несмотря на то, что прокурор просил усиленный. В учреждении Белько пробудет минимум полгода. После этого адвокаты намерены ходатайствовать о проведении новой психиатрической экспертизы.

Кроме того, суд вернул Белько все имущество, которое было изъято после раскрытия уголовного преступления: два автомобиля, банковские карточки, мобильный телефон.

Согласившись с позицией адвоката, судья оставил без рассмотрения гражданский иск Управления Полиции. Речь идет о гражданском иске от ГУНП в г. Киеве на общую сумму 69 тысяч гривень - на возмещение материального ущерба. Как сообщалось, полиция хотела взыскать с Белько эти средства за сбитый квадрокоптер.

Напомним, 18 сентября 2019 года Белько автомобилем заблокировал движение на мосту Метро в Киеве и угрожал его взорвать. Четких требований к правительству или конкретным лицам он не выдвигал. Через несколько часов он сдался полиции. После задержания в полиции сообщили, что не будут выдвигать против Белько обвинения в подготовке теракта. Министр по делам ветеранов Оксана Коляда передала жителям Киева извинения от Белько. А глава МВД Арсен Аваков пообещал взять бывшего военнослужащего на поруки и помочь ему пройти курс реабилитации от наркотиков.

Делом Белько сначала занималось Днепровское управления Национальной полиции в Киеве, затем - Главное следственное управление СБУ в Киеве и области. В 2019 году судебно-психиатрическая экспертиза установила, что во время совершения деяния он был невменяемым. 20 января 2020 года ему изменили меру пресечения и поместили в психиатрическое учреждение с усиленным наблюдением.



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