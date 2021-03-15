Объявлены номинанты на "Оскар-2021"

В США объявили номинантов премии Оскар-2021, вручение которой состоится 26 апреля.

Как сообщалось, в сентябре прошлого года Американская киноакадемия объявила новые правила для лент, которые будут претендовать на попадание в главную номинацию - "Лучший фильм". Этому предшествовало несколько лет ожесточенных дискуссий, связанных с популярным хэштегом «#OscarsSoWhite», разговорами об эксклюзивности «Оскара», кампанией «metoo» и другими попытками показать, что Голливуд является фабрикой грез не для всех. Подробнее об этом читайте в материале LB.ua "Новые правила на «Оскар». Больно не будет".

Список основных номинаций выглядит так:

Лучший фильм:

"Отец"

"Иуда и Черный мессия"

"Манк"

"Минари"

"Земля кочевников"

"Перспективная девушка"

"Звук металла"

"Суд над чикагской семеркой"

Лучший режиссер:

Томас Винтерберг ("Еще по одной")

Дэвид Финчер ("Манк")

Ли Айзек Чанг ("Минари")

Хлоя Чжао ("Земля кочевников")

Эмералд Феннелл ("Перспективная девушка")

Лучший актер:

Риз Ахмед ("Звук металла")

Чедвик Боузман ("Ма Рейни - мать блюза")

Энтони Хопкинс ("Отец")

Гэри Олдмен ("Манк")

Стивен Юн ("Минари")

Лучшая актриса:

Вайола Дэвис ("Ма Рейни - мать блюза")

Андра Дэй (" США против Билли Холидей")

против Билли Холидей") Ванесса Кирби ("Фрагменты женщины")

Фрэнсис МакДормэнд ("Земля кочевников")

Кэри Маллиган ("Перспективная девушка")

Лучший актер второго плана:

Саша Барон Коэн ("Суд над чикагской семеркой")

Дэниэл Калуя ("Иуда и чёрный мессия")

Лесли Одом младший ("Одна ночь в Майами")

Пол Рейси ("Звук металла")

Лекит Стэнсфилд ("Иуда и чёрный мессия")

Лучшая актриса второго плана:

Мария Бакалова ("Борат 2")

Гленн Клоуз ("Сельская элегия")

Оливия Колман ("Отец")

Аманда Сейфрид ("Манк")

Юн Ю-юнь ("Минари")

Лучший оригинальный сценарий:

"Иуда и чёрный мессия"

"Минари"

"Перспективная девушка"

"Звук металла"

"Суд над чикагской семеркой"

Лучший адаптированный сценарий:

"Борат 2"

"Отец"

"Земля кочевников"

"Одна ночь в Майами"

"Белый тигр"

Лучшая оригинальная песня:

Fight for You ("Иуда и чёрный мессия")

Hear My Voice ("Суд над чикагской семеркой")

Husavik ("Евровидение")

Io Se (Seen) ("Жизнь впереди")

Speak Now ("Одна ночь в Майами")

Лучший оригинальный саундтрек:

Da 5 Bloods (Теренс Бланшар)

"Манк" (Трент Резнор, Аттикус Росс)

"Минари" (Эмиль Моссери)

"Новости со всего света" (Джеймс Ньютон Ховард)

"Душа" (Трент Резнор, Аттикус Росс, Джон Батисте)

Лучший звук:

"Грейхаунд"

"Манк"

"Новости со всего света"

"Душа

"Звук металла"

Лучшие костюмы:

"Эмма"

"Манк"

"Ма Рейни - мать блюза"

"Мулан"

"Пиноккио"

Лучший короткометражный мультфильм:

"Burrow"

"Genius Loci"

"If Anything Happens I Love You"

"Opera"

"Yes-People"

Лучший короткометражный фильм:

"Feeling Through"

"The Letter Room"

"The Present"

"Two Distant Strangers"

"White Eye"

Лучший мультфильм:

"Вперед"

"На луну"

"Барашек Шон: Фермагеддон"

"Душа"

"Волчья стая"

Лучшая операторская работа:

"Иуда и чёрный мессия"

"Манк"

"Новости со всего света"

"Земля кочевников"

"Суд над чикагской семеркой"

Лучший документальный фильм:

Collective

Crip Camp

The Mole Agent

My Octopus Teacher

Time

Лучший короткометражный документальный фильм:

Colette

A Concerto Is a Conversation

Do Not Split

Hunger Ward

A Love Song for Latasha

Лучший монтаж:

"Отец"

"Земля кочевников"

"Перспективная девушка"

"Звук металла"

"Суд над чикагской семеркой"

Лучший международный фильм:

"Еще по одной" (Дания)

"Лучшие дни" (Гонконг)

"Коллектив" (Румыния)

"Человек, продавший свою кожу" (Тунис)

Quo Vadis, Aida? (Босния и Герцеговина)

Лучший грим и парики:

"Эмма"

"Сельская элегия"

"Ма Рейни - мать блюза"

"Манк"

"Пиноккио"

Лучшая работа художника-постановщика:

"Отец"

"Ма Рейни - мать блюза"

"Манк"

"Новости со всего света"

"Тенет"

Лучшие спецэффекты: