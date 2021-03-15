Объявлены номинанты на "Оскар-2021"
Церемония награждения состоится 26 апреля.
В США объявили номинантов премии Оскар-2021, вручение которой состоится 26 апреля.
Как сообщалось, в сентябре прошлого года Американская киноакадемия объявила новые правила для лент, которые будут претендовать на попадание в главную номинацию - "Лучший фильм". Этому предшествовало несколько лет ожесточенных дискуссий, связанных с популярным хэштегом «#OscarsSoWhite», разговорами об эксклюзивности «Оскара», кампанией «metoo» и другими попытками показать, что Голливуд является фабрикой грез не для всех. Подробнее об этом читайте в материале LB.ua "Новые правила на «Оскар». Больно не будет".
Список основных номинаций выглядит так:
Лучший фильм:
- "Отец"
- "Иуда и Черный мессия"
- "Манк"
- "Минари"
- "Земля кочевников"
- "Перспективная девушка"
- "Звук металла"
- "Суд над чикагской семеркой"
Лучший режиссер:
- Томас Винтерберг ("Еще по одной")
- Дэвид Финчер ("Манк")
- Ли Айзек Чанг ("Минари")
- Хлоя Чжао ("Земля кочевников")
- Эмералд Феннелл ("Перспективная девушка")
Лучший актер:
- Риз Ахмед ("Звук металла")
- Чедвик Боузман ("Ма Рейни - мать блюза")
- Энтони Хопкинс ("Отец")
- Гэри Олдмен ("Манк")
- Стивен Юн ("Минари")
Лучшая актриса:
- Вайола Дэвис ("Ма Рейни - мать блюза")
- Андра Дэй ("США против Билли Холидей")
- Ванесса Кирби ("Фрагменты женщины")
- Фрэнсис МакДормэнд ("Земля кочевников")
- Кэри Маллиган ("Перспективная девушка")
Лучший актер второго плана:
- Саша Барон Коэн ("Суд над чикагской семеркой")
- Дэниэл Калуя ("Иуда и чёрный мессия")
- Лесли Одом младший ("Одна ночь в Майами")
- Пол Рейси ("Звук металла")
- Лекит Стэнсфилд ("Иуда и чёрный мессия")
Лучшая актриса второго плана:
- Мария Бакалова ("Борат 2")
- Гленн Клоуз ("Сельская элегия")
- Оливия Колман ("Отец")
- Аманда Сейфрид ("Манк")
- Юн Ю-юнь ("Минари")
Лучший оригинальный сценарий:
- "Иуда и чёрный мессия"
- "Минари"
- "Перспективная девушка"
- "Звук металла"
- "Суд над чикагской семеркой"
Лучший адаптированный сценарий:
- "Борат 2"
- "Отец"
- "Земля кочевников"
- "Одна ночь в Майами"
- "Белый тигр"
Лучшая оригинальная песня:
- Fight for You ("Иуда и чёрный мессия")
- Hear My Voice ("Суд над чикагской семеркой")
- Husavik ("Евровидение")
- Io Se (Seen) ("Жизнь впереди")
- Speak Now ("Одна ночь в Майами")
Лучший оригинальный саундтрек:
- Da 5 Bloods (Теренс Бланшар)
- "Манк" (Трент Резнор, Аттикус Росс)
- "Минари" (Эмиль Моссери)
- "Новости со всего света" (Джеймс Ньютон Ховард)
- "Душа" (Трент Резнор, Аттикус Росс, Джон Батисте)
Лучший звук:
- "Грейхаунд"
- "Манк"
- "Новости со всего света"
- "Душа
- "Звук металла"
Лучшие костюмы:
- "Эмма"
- "Манк"
- "Ма Рейни - мать блюза"
- "Мулан"
- "Пиноккио"
Лучший короткометражный мультфильм:
- "Burrow"
- "Genius Loci"
- "If Anything Happens I Love You"
- "Opera"
- "Yes-People"
Лучший короткометражный фильм:
- "Feeling Through"
- "The Letter Room"
- "The Present"
- "Two Distant Strangers"
- "White Eye"
Лучший мультфильм:
- "Вперед"
- "На луну"
- "Барашек Шон: Фермагеддон"
- "Душа"
- "Волчья стая"
Лучшая операторская работа:
- "Иуда и чёрный мессия"
- "Манк"
- "Новости со всего света"
- "Земля кочевников"
- "Суд над чикагской семеркой"
Лучший документальный фильм:
- Collective
- Crip Camp
- The Mole Agent
- My Octopus Teacher
- Time
Лучший короткометражный документальный фильм:
- Colette
- A Concerto Is a Conversation
- Do Not Split
- Hunger Ward
- A Love Song for Latasha
Лучший монтаж:
- "Отец"
- "Земля кочевников"
- "Перспективная девушка"
- "Звук металла"
- "Суд над чикагской семеркой"
Лучший международный фильм:
- "Еще по одной" (Дания)
- "Лучшие дни" (Гонконг)
- "Коллектив" (Румыния)
- "Человек, продавший свою кожу" (Тунис)
- Quo Vadis, Aida? (Босния и Герцеговина)
Лучший грим и парики:
- "Эмма"
- "Сельская элегия"
- "Ма Рейни - мать блюза"
- "Манк"
- "Пиноккио"
Лучшая работа художника-постановщика:
- "Отец"
- "Ма Рейни - мать блюза"
- "Манк"
- "Новости со всего света"
- "Тенет"
Лучшие спецэффекты:
- "Любовь и монстры"
- "Полуночное небо"
- "Мулан"
- "Айван, единственный и неповторимый"
- "Тенет"