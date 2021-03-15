Объявлены номинанты на "Оскар-2021"

Церемония награждения состоится 26 апреля.

Объявлены номинанты на "Оскар-2021"
Фото: oscars.go.com

В США объявили номинантов премии Оскар-2021, вручение которой состоится 26 апреля.

Как сообщалось, в сентябре прошлого года Американская киноакадемия объявила новые правила для лент, которые будут претендовать на попадание в главную номинацию - "Лучший фильм". Этому предшествовало несколько лет ожесточенных дискуссий, связанных с популярным хэштегом «#OscarsSoWhite», разговорами об эксклюзивности «Оскара», кампанией «metoo» и другими попытками показать, что Голливуд является фабрикой грез не для всех. Подробнее об этом читайте в материале LB.ua "Новые правила на «Оскар». Больно не будет".

Список основных номинаций выглядит так:

Лучший фильм:

  • "Отец"
  • "Иуда и Черный мессия"
  • "Манк"
  • "Минари"
  • "Земля кочевников"
  • "Перспективная девушка"
  • "Звук металла"
  • "Суд над чикагской семеркой"

Лучший режиссер:

  • Томас Винтерберг ("Еще по одной")
  • Дэвид Финчер ("Манк")
  • Ли Айзек Чанг ("Минари")
  • Хлоя Чжао ("Земля кочевников")
  • Эмералд Феннелл ("Перспективная девушка")

Лучший актер:

  • Риз Ахмед ("Звук металла")
  • Чедвик Боузман ("Ма Рейни - мать блюза")
  • Энтони Хопкинс ("Отец")
  • Гэри Олдмен ("Манк")
  • Стивен Юн ("Минари")

Лучшая актриса:

  • Вайола Дэвис ("Ма Рейни - мать блюза")
  • Андра Дэй ("США против Билли Холидей")
  • Ванесса Кирби ("Фрагменты женщины")
  • Фрэнсис МакДормэнд ("Земля кочевников")
  • Кэри Маллиган ("Перспективная девушка")

Лучший актер второго плана:

  • Саша Барон Коэн ("Суд над чикагской семеркой")
  • Дэниэл Калуя ("Иуда и чёрный мессия")
  • Лесли Одом младший ("Одна ночь в Майами")
  • Пол Рейси ("Звук металла")
  • Лекит Стэнсфилд ("Иуда и чёрный мессия")

Лучшая актриса второго плана:

  • Мария Бакалова ("Борат 2")
  • Гленн Клоуз ("Сельская элегия")
  • Оливия Колман ("Отец")
  • Аманда Сейфрид ("Манк")
  • Юн Ю-юнь ("Минари")

Лучший оригинальный сценарий:

  • "Иуда и чёрный мессия"
  • "Минари"
  • "Перспективная девушка"
  • "Звук металла"
  • "Суд над чикагской семеркой"

Лучший адаптированный сценарий:

  • "Борат 2"
  • "Отец"
  • "Земля кочевников"
  • "Одна ночь в Майами"
  • "Белый тигр"

Лучшая оригинальная песня:

  • Fight for You ("Иуда и чёрный мессия")
  • Hear My Voice ("Суд над чикагской семеркой")
  • Husavik ("Евровидение")
  • Io Se (Seen) ("Жизнь впереди")
  • Speak Now ("Одна ночь в Майами")

Лучший оригинальный саундтрек:

  • Da 5 Bloods (Теренс Бланшар)
  • "Манк" (Трент Резнор, Аттикус Росс)
  • "Минари" (Эмиль Моссери)
  • "Новости со всего света" (Джеймс Ньютон Ховард)
  • "Душа" (Трент Резнор, Аттикус Росс, Джон Батисте)

Лучший звук:

  • "Грейхаунд"
  • "Манк"
  • "Новости со всего света"
  • "Душа
  • "Звук металла"

Лучшие костюмы:

  • "Эмма"
  • "Манк"
  • "Ма Рейни - мать блюза"
  • "Мулан"
  • "Пиноккио"

Лучший короткометражный мультфильм:

  • "Burrow"
  • "Genius Loci"
  • "If Anything Happens I Love You"
  • "Opera"
  • "Yes-People"

Лучший короткометражный фильм:

  • "Feeling Through"
  • "The Letter Room"
  • "The Present"
  • "Two Distant Strangers"
  • "White Eye"

Лучший мультфильм:

  • "Вперед"
  • "На луну"
  • "Барашек Шон: Фермагеддон"
  • "Душа"
  • "Волчья стая"

Лучшая операторская работа:

  • "Иуда и чёрный мессия"
  • "Манк"
  • "Новости со всего света"
  • "Земля кочевников"
  • "Суд над чикагской семеркой"

Лучший документальный фильм:

  • Collective
  • Crip Camp
  • The Mole Agent
  • My Octopus Teacher
  • Time

Лучший короткометражный документальный фильм:

  • Colette
  • A Concerto Is a Conversation
  • Do Not Split
  • Hunger Ward
  • A Love Song for Latasha

Лучший монтаж:

  • "Отец"
  • "Земля кочевников"
  • "Перспективная девушка"
  • "Звук металла"
  • "Суд над чикагской семеркой"

Лучший международный фильм:

  • "Еще по одной" (Дания)
  • "Лучшие дни" (Гонконг)
  • "Коллектив" (Румыния)
  • "Человек, продавший свою кожу" (Тунис)
  • Quo Vadis, Aida? (Босния и Герцеговина)

Лучший грим и парики:

  • "Эмма"
  • "Сельская элегия"
  • "Ма Рейни - мать блюза"
  • "Манк"
  • "Пиноккио"

Лучшая работа художника-постановщика:

  • "Отец"
  • "Ма Рейни - мать блюза"
  • "Манк"
  • "Новости со всего света"
  • "Тенет"

Лучшие спецэффекты:

  • "Любовь и монстры"
  • "Полуночное небо"
  • "Мулан"
  • "Айван, единственный и неповторимый"
  • "Тенет"

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