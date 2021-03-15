Пьяный тернопольчанин угрожал несовершеннолетней пистолетом, назвав себя полицейским

Молодой человек был в состоянии алкогольного опьянения и объяснить свой поступок не смог.

Пьяный тернопольчанин угрожал несовершеннолетней пистолетом, назвав себя полицейским
Фото: radio.vesti.ru

В селе Байковцы Тернопольской области нетрезвый 19-летний молодой человек угрожал убийством 17-летней местной жительнице.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

В полицию обратилась 17-летняя жительница села Байковцы и заявила, что к ней на улице подошел незнакомый парень и угрожал оружием.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Как выяснилось, потерпевшая еще с двумя подругами стояли недалеко от магазина, когда к ним подошел молодой человек, назвавшийся полицейским, и потребовал документы.

"Девушки не восприняли всерьез незнакомца и попытались избежать его компании. Тогда злоумышленник достал пистолет и в упор приставил дуло к животу 17-летней девушке. Испугавшись, несовершеннолетние стали просить отпустить их. Злоумышленник отвел оружие и выстрелил в воздух", - рассказали в полиции.

Сейчас личность злоумышленника полицейские установили. Им оказался 19-летний житель Тернополя. Молодой человек был в состоянии алкогольного опьянения и объяснить свой поступок не смог. У него изъяли пневматический пистолет и магазин к нему, в котором находился один металлический шарик. Начато досудебное расследование.

Напомним, ранее в Винницкой области мужчина устроил стрельбу возле кафе и обесточил часть поселка.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Спасатели отыскали пятерых киевлян в горах на ЗакарпатьеСпасатели отыскали пятерых киевлян в горах на Закарпатье
"Буковель" закрывают на карантин с 13 марта"Буковель" закрывают на карантин с 13 марта
Украина перейдет на летнее время в 2021 году: когда переводить стрелки часовУкраина перейдет на летнее время в 2021 году: когда переводить стрелки часов
В Черновцах отец обвинил детсад в буллинге дочери из-за не сданных на подарок к 8 марта денегВ Черновцах отец обвинил детсад в буллинге дочери из-за не сданных на подарок к 8 марта денег
Власти Ивано-Франковска назвали ситуацию с коронавирусом в городе критическойВласти Ивано-Франковска назвали ситуацию с коронавирусом в городе критической
Блок рекламы


Похожие новости
Ольга Сумская показала себя без макияжаОльга Сумская показала себя без макияжа
Из Украины выдворили норвежца, который угрожал совершить ряд тяжких преступленийИз Украины выдворили норвежца, который угрожал совершить ряд тяжких преступлений
В Киеве в правительственном квартале задержали мужчину с пистолетом и ножомВ Киеве в правительственном квартале задержали мужчину с пистолетом и ножом
Тина Кароль показала себя без макияжа в повседневной жизниТина Кароль показала себя без макияжа в повседневной жизни
На Киевщине мужчина украл из магазина алкоголь и продукты, угрожал продавщице и избил охранникаНа Киевщине мужчина украл из магазина алкоголь и продукты, угрожал продавщице и избил охранника
В центре Львова пьяный устроил стрельбуВ центре Львова пьяный устроил стрельбу
На Киевщине мужчина угрожал жене гранатой, чтобы она от него не ушлаНа Киевщине мужчина угрожал жене гранатой, чтобы она от него не ушла
В Мариуполе мужчина захватил заложников и угрожал взорвать отделение банкаВ Мариуполе мужчина захватил заложников и угрожал взорвать отделение банка
В Одессе мужчина угрожал взорвать гранату в McDonaldsВ Одессе мужчина угрожал взорвать гранату в McDonalds
На Львовщине 2-летний мальчик поджег себя, играя спичкамиНа Львовщине 2-летний мальчик поджег себя, играя спичками
Последние новости
Подгружаем последние новости