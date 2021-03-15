Пьяный тернопольчанин угрожал несовершеннолетней пистолетом, назвав себя полицейским

Молодой человек был в состоянии алкогольного опьянения и объяснить свой поступок не смог.

В селе Байковцы Тернопольской области нетрезвый 19-летний молодой человек угрожал убийством 17-летней местной жительнице.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

В полицию обратилась 17-летняя жительница села Байковцы и заявила, что к ней на улице подошел незнакомый парень и угрожал оружием.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Как выяснилось, потерпевшая еще с двумя подругами стояли недалеко от магазина, когда к ним подошел молодой человек, назвавшийся полицейским, и потребовал документы.

"Девушки не восприняли всерьез незнакомца и попытались избежать его компании. Тогда злоумышленник достал пистолет и в упор приставил дуло к животу 17-летней девушке. Испугавшись, несовершеннолетние стали просить отпустить их. Злоумышленник отвел оружие и выстрелил в воздух", - рассказали в полиции.

Сейчас личность злоумышленника полицейские установили. Им оказался 19-летний житель Тернополя. Молодой человек был в состоянии алкогольного опьянения и объяснить свой поступок не смог. У него изъяли пневматический пистолет и магазин к нему, в котором находился один металлический шарик. Начато досудебное расследование.

Напомним, ранее в Винницкой области мужчина устроил стрельбу возле кафе и обесточил часть поселка.