В Польше 16 пострадавших в ДТП с автобусом украинцев до сих пор в больницах, двое - в тяжелом состоянии

Сегодня будут выписаны четыре человека, еще пятеро - в ближайшие дни.

По состоянию на 15 марта в больницах Подкарпатского воеводства Польши после автокатастрофы украинского автобуса 6 марта продолжают находиться 16 граждан Украины, двое из которых - в очень тяжелом состоянии.

Четырех украинцев планируют выписать в понедельник, еще не менее пяти человек - до конца недели, сообщил генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк, передает Укринформ.

"Сейчас в больницах еще находятся 16 человек, двое из которых - в очень тяжелом состоянии. Сегодня в течение дня будут выписаны четыре человека ", - сообщил Павлюк.

Он добавил, что из двух украинцев в тяжелом состоянии одна пациентка больницы в Перемышле находится в коме, а пациента больницы из города Любачев планируют в понедельник транспортировать вертолетом в больницу в Жешуве.

Во вторник и ближайшие дни из больниц планируют выписать еще не менее пяти человек. В некоторых случаях их перевозка в Украину потребует специального транспорта. Как сообщил Павлюк, с органами власти регионов, откуда происходят пострадавшие, будет решаться вопрос о выделении транспорта для их перевозки домой.

Как сообщалось, ДТП с украинским автобусом произошло в ночь на 6 марта вблизи города Радымно Подкарпатского воеводства, в 30 км от границы с Украиной. Автобус сообщением "Познань - Херсон", в котором находились 57 человек, в том числе двое водителей, перевернулся, съезжая с автомагистрали A4 в пункт обслуживания пассажиров Кашице.

В результате катастрофы пять человек погибли, 35 попали в больницы. В тот же день вечером группа из 24 украинцев, попавших в аварию, отправилась домой.

Тела погибших: двух женщин из Кривого Рога, женщины из Одессы и мужчин с Тернопольщины и Хмельнитчины - уже доставили в Украину.