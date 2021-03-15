В Киеве от коронавируса умерло еще 20 человек

За сутки обнаружили 313 больных, выздоровели 816 человек.

В Киеве от коронавируса умерло еще 20 человек
Фото: kyivcity.gov.ua

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 313 больных коронавирусом, умерли 20 человек, выздоровели 816 пациентов.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

В больницы столицы доставлен 41 пациент с коронавирусной болезнью.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком (93), Деснянском (67) и Святошинском (29) районах.

О количестве вакцинированных от ковида в Киеве не сообщается.

Подтвержденных случаев заболевания на сегодня уже 146 711. Коронавирус поборол 99 181 житель. За период пандемии в столице зафиксировано 2 917 летальных случаев от вируса.

Как сообщалось, вчера в Украине обнаружили 6 792 случая ковида, привито 2 018 человек. Больше всего новых больных - в Житомирской, вакцинированных за сутки - в Донецкой области.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Спасатели отыскали пятерых киевлян в горах на ЗакарпатьеСпасатели отыскали пятерых киевлян в горах на Закарпатье
"Буковель" закрывают на карантин с 13 марта"Буковель" закрывают на карантин с 13 марта
Украина перейдет на летнее время в 2021 году: когда переводить стрелки часовУкраина перейдет на летнее время в 2021 году: когда переводить стрелки часов
В Черновцах отец обвинил детсад в буллинге дочери из-за не сданных на подарок к 8 марта денегВ Черновцах отец обвинил детсад в буллинге дочери из-за не сданных на подарок к 8 марта денег
Умер солист Одесской оперы Алексей РепчинскийУмер солист Одесской оперы Алексей Репчинский
Блок рекламы


Похожие новости
За воскресенье в Украине обнаружили 6 792 случая ковида, привиты 2 018 человекЗа воскресенье в Украине обнаружили 6 792 случая ковида, привиты 2 018 человек
В очереди на вакцинацию в Украине - более 247 тыс. человекВ очереди на вакцинацию в Украине - более 247 тыс. человек
В Киеве горел коллектор теплотрассы, мужчина получил ожогиВ Киеве горел коллектор теплотрассы, мужчина получил ожоги
В Киеве - еще 439 случаев ковида, выздоровели 337 человекВ Киеве - еще 439 случаев ковида, выздоровели 337 человек
В Киеве от ковида умерли еще 24 человекаВ Киеве от ковида умерли еще 24 человека
За сутки в Украине зафиксировано 13 276 новых случаев коронавирусаЗа сутки в Украине зафиксировано 13 276 новых случаев коронавируса
Более 40 нарушений противопожарной безопасности было выявлено в доме престарелых, который загорелся в КиевеБолее 40 нарушений противопожарной безопасности было выявлено в доме престарелых, который загорелся в Киеве
В Киеве за сутки диагностировали 896 новых случаев ковидаВ Киеве за сутки диагностировали 896 новых случаев ковида
В Киеве произошел пожар в частном доме престарелыхВ Киеве произошел пожар в частном доме престарелых
В Гидропарке в Киеве сгорел развлекательный комплексВ Гидропарке в Киеве сгорел развлекательный комплекс
Последние новости
Подгружаем последние новости