В Киеве от коронавируса умерло еще 20 человек

За сутки обнаружили 313 больных, выздоровели 816 человек.

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 313 больных коронавирусом, умерли 20 человек, выздоровели 816 пациентов.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

В больницы столицы доставлен 41 пациент с коронавирусной болезнью.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком (93), Деснянском (67) и Святошинском (29) районах.

О количестве вакцинированных от ковида в Киеве не сообщается.

Подтвержденных случаев заболевания на сегодня уже 146 711. Коронавирус поборол 99 181 житель. За период пандемии в столице зафиксировано 2 917 летальных случаев от вируса.

Как сообщалось, вчера в Украине обнаружили 6 792 случая ковида, привито 2 018 человек. Больше всего новых больных - в Житомирской, вакцинированных за сутки - в Донецкой области.