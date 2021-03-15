Подозреваемый в убийстве 7-летней девочки в Херсонской области был другом ее отца

На одежде убитой нашли следы его ДНК.

Подозреваемый в убийстве 7-летней девочки в Херсонской области был другом ее отца
Фото: ТСН

Подозреваемый в убийстве 7-летней Марии Борисовой в Херсонской области был другом ее отца.

Об этом на брифинге в понедельник рассказали представители полиции во главе с заместителем начальника областной полиции Николаем Вербицким.

"Им оказался 62-летний местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение преступлений против жизни и здоровья человека и последний раз освободившийся из мест лишения свободы в 2005 году", - рассказали в полиции.

Мужчина жил один недалеко от дома девочки и был другом отца. "Этот человек входит в круг близких, которые общались с семьей погибшей", - рассказали на брифинге.

Сейчас подозреваемый находится под арестом по решению суда.

Его причастность к преступлению, по данным полиции, подтверждается следами ДНК, обнаруженными на одежде девочки и на мешке, в котором нашли ее тело.

7-летняя жительница села Счастливое Алешковского района пропала 7 марта. Последний раз ее видели возле остановки общественного транспорта, где она должна была встретить отца с работы.

11 марта ее тело нашли в недострое недалеко от дома, где она проживала. Полиция предполагает, что тело подбросили туда через несколько дней после убийства.

Подозреваемого задержали 13 марта. Перед приходом полиции он пытался порезать себе вены.

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