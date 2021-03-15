За воскресенье в Украине обнаружили 6 792 случая ковида, привиты 2 018 человек
Больше всего новых больных - в Житомирской, вакцинированных за сутки - в Донецкой области.
В Украине в воскресенье, 14 марта, провели 17 338 тестирований методом ПЦР и обнаружили 6 792 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 326 детей и 109 медработников.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Вчера госпитализированы 2 497 человек с коронавирусом. Выздоровели 3 491 пациент, 130 человек скончались.
Наибольшее количество подтвержденных случаев за минувшие сутки зарегистрировано в Житомирской (778), Львовской (552), Киевской (464), Днепропетровской (439) и Винницкой (426) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев - 313 случаев;
- Винницкая область - 426 случаев;
- Волынская область - 129 случаев;
- Днепропетровская область - 439 случаев;
- Донецкая область - 85 случаев;
- Житомирская область - 778 случаев;
- Закарпатская - 333 случая;
- Запорожская область - 61 случай;
- Ивано-Франковская область - 330 случаев;
- Киевская область - 464 случая;
- Кировоградская область - 10 случаев;
- Луганская - 19 случаев;
- Львовская область - 552 случая;
- Николаевская область - 310 случаев;
- Одесская область - 407 случаев;
- Полтавская область - 165 случаев;
- Ровенская область - 111 случаев;
- Сумская область - 197 случаев;
- Тернопольская область - 274 случая;
- Харьковская область - 373 случая;
- Херсонская область - 53 случая;
- Хмельницкая область - 329 случаев;
- Черкасская область - 144 случая;
- Черновицкая область - 396 случаев;
- Черниговская область - 94 случая.
Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя нет.
С начала пандемии в Украине заболели 1 467 548 человек. Выздоровели 1 226 007 человек, зафиксировано 28 433 связанных с ковидом летальных случая.
По данным Минздрава, 14 марта в Украине проведено 2 018 прививок против COVID-19. Всего с начала кампании привито 53 155 человек.
За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области (260 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (5 044 прививки), наименьшее - в Черниговской области (1 006 прививок).
Напомним, днем ранее в Украине было зафиксировано 9 012 новых случаев коронавируса, в частности, заболели 491 ребенок и 193 медработника. 145 человек умерли от осложнений болезни. За сутки привили 3 596 человек.