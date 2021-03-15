Украина перейдет на летнее время в 2021 году: когда переводить стрелки часов

Перевод часов на летнее время в Украине не отменили. В ночь с 27 на 28 марта стрелки часов нужно перевести на час вперед. Таким образом, в последние мартовские выходные спать мы будем на час дольше.

Украина в последний раз перейдет на летнее время: когда переводить стрелки часов

Верховная Рада 3 марта приняла законопроект №4201, который предполагает отказ от перевода часов на летнее и зимнее время. Однако, действие закона начнется только через год. Последний переход на зимнее время будет осенью. Это значит, что в октябре 2021 года мы перейдем на зимнее время и возвращаться обратно уже не будем.

Когда закон примут в полном объеме, то в Украине больше не будет такого понятия, как переход на летнее время. Все, кто чувствовал проблемы со здоровьем, связанные с переводом часов, забудут об этом. После перевода часовых стрелок у многих людей ухудшается самочувствие, снижается работоспособность, наблюдается значительное обострение хронических болезней. Именно по этим причинам авторы законопроекта выступили за отмену летнего времени.

Украина в последний раз перейдет на летнее время: когда переводить стрелки часов

Зимнее время является традиционным для нашего региона. В Европе с 2019 года обязательный перевод часов на летнее и зимнее время отменен. С 2021 года каждый член Евросоюза может выбирать: сохранить действующую систему перевода часов или отказаться от нее, оставив поясное либо летнее время.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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