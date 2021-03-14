На Херсонщине задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве семилетней девочки

После проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий правоохранители установили предполагаемого убийцу и насильника.

Полиция Херсонской области задержала подозреваемого в убийстве и изнасиловании 7-летней Марии Борисовой.

ОБ этом в Facebook сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"Это жестокое преступление на Херсонщине всколыхнуло страну. Маленькую девочку, которую в течение четырех дней искали сотни правоохранителей и волонтеров, нашли мертвой в мешке. Удушения и следы изнасилования", - сообщил Клименко.

После проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий правоохранители установили предполагаемого убийцу и насильника.

"Когда полицейские пришли в дом злоумышленника, поняли, что их ждали: подозреваемый лежал с порезанными венами. Самоубийство как способ избежать наказания? Не будет этого! Спасли этого недочеловека, чтобы он ответил за свои поступки", - сообщил Клименко.