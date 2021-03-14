В очереди на вакцинацию в Украине - более 247 тыс. человек
Вакцинировано, по последним данным, 51 137 человек.
По состоянию на 13 марта в лист ожидания вакцинации от коронавируса записались 247 556 человек.
Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.
Отметим, против ковида в Украине за минувшие сутки привито 3 596 человек, с начала вакцинальной кампании – 51 137 человек.
Прививки проводились 90 мобильными бригадами по иммунизации.
Напомним, 23 февраля Украина получила 500 тыс. доз вакцины от коронавируса AstraZeneca индийского производства. Через день в Украине стартовала кампания вакцинации.
Сейчас в Украине вакцинируется только первая приоритетная группа - медицинские работники и военные. В то же время из одного открытого флакона вакцину может получить 10 человек. После открытия флакон может храниться не дольше 6 часов. Поэтому в Минздраве разрешили вакцинироваться общественным, религиозным и культурным деятелям остатками вакцины и проводить публичные вакцинации - "чтобы популяризировать прививки и поднять доверие людей".
Внепланово уже вакцинировались президент Владимир Зеленский, министр здравоохранения Максим Степанов и главный санитарный врач Виктор Ляшко.