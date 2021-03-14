В Киеве горел коллектор теплотрассы, мужчина получил ожоги

В Голосеевском районе Киева пожарные ликвидировали возгорание мусора в коллекторе теплотрассы.

Об этом сообщают местные спасатели.

"14 марта в 08:33 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре на ул. Набережно-Печерской, 10, что в Голосеевском районе столицы", - говорится в сообщении.

Установлено, что неподалеку автостанции "Выдубичи" под мостом в коллекторе теплотрассы произошло возгорание мусора на площади 10 кв. м.

До прибытия бойцов врачи забрали 39-летнего мужчину, который получил ожоги спины и рук. Пожарные сразу приступили к тушению пожара.

В 9:06 пожар был локализован, и в 09:23 - ликвидирован.

Причины возгорания устанавливается.