В Киеве - еще 439 случаев ковида, выздоровели 337 человек

За минувшие сутки в Киеве - еще 439 больных коронавирусом. Умерли 16 человек.

О этом сообщили в Киевсовете.

Среди них: 268 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, 147 мужчин в возрасте от 19 до 89 лет, 14 девочек от 2 до 16 лет и 10 мальчиков от 11 месяцев до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Деснянском (103), Днепровском (88) и в Дарницком (82).

В больницы столицы госпитализировали 34 пациента.

Выздоровели за минувшие сутки 337 человек.

Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 146 398. Коронавирус преодолели 98 365 жителей. За период пандемии в столице 2 897 летальных случаев от вируса.

Напомним, в субботу, 13 марта, в Украине зафиксировано 9 012 новых случаев коронавируса, в частности, заболел 491 ребенок и 193 медработника. Зафиксировано 145 летальных случаев от осложнений болезни.