Дженнифер Лопес и Алекс Родригес расстались

Одна из самых красивых пар в западном шоу-бизнесе объявила о расставании. Певица Дженнифер Лопес и спортсмен Алекс Родригес планировали свадьбу еще в прошлом году, но помешала пандемия коронавируса...

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес расстались после четырех лет отношений

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес четыре года считались одной из самых крепких и счастливых пар в шоу-бизнесе. Миллионы людей восхищались их романом. После двух лет отношений (в 2019-м году) зажигательная певица и профессиональный бейсболист объявили о помолвке. Алекс Родригес сделал предложение руки и сердца американской поп-диве. Дженнифер Лопес ответила согласием. Свадьба была назначена на 2020 год, но потом дважды переносилась из-за ковид-карантина.

По мнению поклонников и лиц, приближенных к паре, причиной расставания стал не только плотный гастрольный график Джей Ло, но и измены Алекса Родригеса.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес расстались после четырех лет отношений

Вокруг неверности бейсболиста давно ходили слухи, ему приписывали романы за спиной собственной невесты со многими девушками. К слову, в декабре 2020 года Дженнифер Лопес публично заявила, что начала сомневаться в том, что им с Алексом нужен брак.

Ничто не предвещало возможное расставание пары, еще несколько недель назад поклонники умилялись тому, насколько трогательный подарок сделал Алекс Родригес своей невесте. Джей Ло, казалось, была счастлива.


Шевченко Лилия, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве в результате пожара в недостроенной бане погибло три человекаВ Киеве в результате пожара в недостроенной бане погибло три человека
Спасатели отыскали пятерых киевлян в горах на ЗакарпатьеСпасатели отыскали пятерых киевлян в горах на Закарпатье
В Черновцах отец обвинил детсад в буллинге дочери из-за не сданных на подарок к 8 марта денегВ Черновцах отец обвинил детсад в буллинге дочери из-за не сданных на подарок к 8 марта денег
Полиция расследует смерть женщины в Дарницком районе столицыПолиция расследует смерть женщины в Дарницком районе столицы
В Киеве задержали подозреваемую в убийстве полицейскогоВ Киеве задержали подозреваемую в убийстве полицейского
Блок рекламы


Похожие новости
Умер солист Одесской оперы Алексей РепчинскийУмер солист Одесской оперы Алексей Репчинский
Дженнифер Лопес появилась на обложке журнала в прозрачной блузкеДженнифер Лопес появилась на обложке журнала в прозрачной блузке
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес появились на публике после слухов об изменеДженнифер Лопес и Алекс Родригес появились на публике после слухов об измене
Дженнифер Лопес показала фигуру во всей красе в объемной рубашке на голое телоДженнифер Лопес показала фигуру во всей красе в объемной рубашке на голое тело
Дженнифер Лопес исполнила свой суперхит на инаугурации БайденаДженнифер Лопес исполнила свой суперхит на инаугурации Байдена
Дженнифер Лопес выйдет замуж в 2021 годуДженнифер Лопес выйдет замуж в 2021 году
Дженнифер Лопес показали лицо без макияжаДженнифер Лопес показали лицо без макияжа
Дженнифер Лопес показала фото в купальнике без фотошопаДженнифер Лопес показала фото в купальнике без фотошопа
Украинский пианист Алексей Ботвинов выпустит запись на лейбле Deutsche GrammophonУкраинский пианист Алексей Ботвинов выпустит запись на лейбле Deutsche Grammophon
От ковида умерла солистка Национальной оперы Украины и волонтер Александра ТарасоваОт ковида умерла солистка Национальной оперы Украины и волонтер Александра Тарасова
Последние новости
Подгружаем последние новости