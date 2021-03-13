Дженнифер Лопес и Алекс Родригес расстались

Одна из самых красивых пар в западном шоу-бизнесе объявила о расставании. Певица Дженнифер Лопес и спортсмен Алекс Родригес планировали свадьбу еще в прошлом году, но помешала пандемия коронавируса...

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес четыре года считались одной из самых крепких и счастливых пар в шоу-бизнесе. Миллионы людей восхищались их романом. После двух лет отношений (в 2019-м году) зажигательная певица и профессиональный бейсболист объявили о помолвке. Алекс Родригес сделал предложение руки и сердца американской поп-диве. Дженнифер Лопес ответила согласием. Свадьба была назначена на 2020 год, но потом дважды переносилась из-за ковид-карантина.

По мнению поклонников и лиц, приближенных к паре, причиной расставания стал не только плотный гастрольный график Джей Ло, но и измены Алекса Родригеса.

Вокруг неверности бейсболиста давно ходили слухи, ему приписывали романы за спиной собственной невесты со многими девушками. К слову, в декабре 2020 года Дженнифер Лопес публично заявила, что начала сомневаться в том, что им с Алексом нужен брак.

Ничто не предвещало возможное расставание пары, еще несколько недель назад поклонники умилялись тому, насколько трогательный подарок сделал Алекс Родригес своей невесте. Джей Ло, казалось, была счастлива.