Полиция проверяет "Буковель" на нарушение карантина, - СМИ

Отдыхающие пытались прорваться на подъемник.

Полиция проверяет "Буковель" на нарушение карантина, - СМИ
Фото: gorodok.rv.ua

В Ивано-Франковской области полиция проводит проверку горнолыжного курорта “Буковель” на основании полученных заявлений о массовых нарушениях карантина.

Об этом пишет Телеграм-канал "Коронавирус в регионах" со ссылкой на местные СМИ.

Так, известно, что 12 марта правоохранители не пускали людей на один из подъемников в "Буковеле".

По данным изданий, отдыхающие попытались прорваться на подъемник, но полиция все же заблокировала его работу. Полиция эту информацию не подтвердила.

Напомним, 13 марта "Буковель" закрыли на карантин. К такому решению областные власти побудили требования предпринимателей. Они заявили о социальной несправедливости, когда крупные компании работают, а маленькие не могут.

На территории Поляницкой ТГ будут установлены дополнительные блок-посты. Беспрепятственно смогут передвигаться только местные жители или те, кто работает в этом населенном пункте.

С 26 февраля Ивано-Франковская область перешла в "красную зону" из-за новой вспышки коронавирусной болезни, которая, по оценкам Минздрава, началась именно в "Буковеле".

Несмотря на это, в "Буковеле" заявили, что курорт продолжит работу во время нового локдауна. Трассы не закрываются, отели также будут работать. Кафе, бары и рестораны работают только на вынос или на адресную доставку. Массовые мероприятия, концерты и развлекательные программы отменены.

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