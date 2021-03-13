В Киеве от ковида умерли еще 24 человека

В пятницу, 12 марта, в Киеве обнаружили 1 049 больных коронавирусом. Умерли 24 человека.

Об этом сообщила пресс-служба Киевсовета.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (234), Днепровском (138) и в Оболонском (132).

В больницы столицы госпитализировали 114 пациентов.

Выздоровели за минувшие сутки 380 человек.

Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 145 959. Коронавирус преодолели 98 028 жителей.

За период пандемии в столице 2 881 летальный случай от вируса.

Напомним, за прошедшие сутки, 12 марта, в Украине коронавирусом заболели 13 276 человек, в том числе 710 детей и 382 медработника. От осложнений вируса умерли 243 человека.