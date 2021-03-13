За сутки в Украине зафиксировано 13 276 новых случаев коронавируса

Умерли 243 человека.

За прошедшие сутки, 13 марта, в Украине коронавирусом заболели 13 276 человек, в том числе 710 детей и 382 медработника. Это самый высокий показатель новых заболевших с 11 декабря, когда было зафиксировано более 13 тысяч положительных тестов на ковид.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

От осложнений вируса умерли 243 человека.

Кроме того, госпитализированы 3 967 человек, выписаны из больниц 3 116 человек, выздоровели 4 897 человек.

За сутки проведено 99 270 тестирований: методом ПЦР - 46 361, методом ИФА - 18 658, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 34 251.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (1049), Житомирской (971), Винницкой (933), Киевской (913), Львовской (879) и Харьковской (837) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев - 1049 случаев;
  • Винницкая область - 933 случая;
  • Волынская область - 261 случай;
  • Днепропетровская область - 693 случая;
  • Донецкая область - 464 случая;
  • Житомирская область - 971 случай;
  • Закарпатская область - 625 случаев;
  • Запорожская область - 345 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 719 случаев;
  • Киевская область - 913 случаев;
  • Кировоградская область - 84 случая;
  • Луганская область - 91 случай;
  • Львовская область - 879 случаев;
  • Николаевская область - 378 случаев;
  • Одесская область - 767 случаев;
  • Полтавская область - 244 случая;
  • Ровенская область - 380 случаев;
  • Сумская область - 275 случаев;
  • Тернопольская область - 399 случаев;
  • Харьковская область - 837 случаев;
  • Херсонская область - 84 случая;
  • Хмельницкая область - 605 случаев;
  • Черкасская область - 313 случаев;
  • Черновицкая область - 625 случаев;
  • Черниговская область - 342 случая.

За все время пандемии в Украине заболели 1 451 744 человека, выздоровели - 1 219 773, летальных случаев - 28 158 и проведено 7 328 468 ПЦР-тестирований.

Кроме того, от ковида 12 марта привиты 9 304 человека, в частности, в Киевской области - 690 прививок.

С начала кампании вакцину получили 47 541 украинец, наибольшее количество привитых в Донецкой области (4 654), наименьшее - в Черниговской (756).

Напомним, в четверг, 11 марта, в Украине зафиксировали 12 946 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, 230 украинцев умерли.

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