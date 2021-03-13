Тина Кароль в образе Джессики Рэббит обескуражила новым соблазнительным фото

Тина Кароль заинтриговала фанатов новыми строчками из песни. Судя по всему, поклонникам снова придется собирать композицию по частям, как это было с треком «Скандал». Публикацию звезда сопроводила очаровательным фото, на котором предстала в нижнем белье.

В личном аккаунте в Инстаграм успешная украинская артистка вновь интригует подписчиков таинственными постами и соблазнительными фотографиями. Артистка опубликовала снимок, на котором предстала в нижнем белье от отечественного бренда. Благодаря освещению оттенок волос Тины Кароль приобрел рыжеватый цвет. Внешне исполнительница напомнила мультяшную героиню Джессику Рэббит из фильма «Кто подставил кролика Роджера».

«А роза любить его хотела, но суть угрозы - поломать шипы о тело», - отметила в публикации певица.

Фанаты были очарованы, обрадовавшись очередной загадке от кумира. В прошлый раз перед выходом песни «Скандал», Тина Кароль почти ежедневно баловала фанатов новыми строчками из песни.

«Оп оп, новые строчки с песен», «Итааак, начинаем гадать», «Ооо снова собираем песню, мне уже нравится», «Становится всё горячее и горячее!», «Чувствую строки из новой песенки, которая ждёт нас, а мы ещё сильнее», - пишут фанаты.

Напомним, Тина Кароль вошла в список ста самых успешных женщин Украины.