Надя Дорофеева выпустила новый клип на вторую сольную песню

Надя Дорофеева похвасталась результатом своих последних трудов. Потап с бывшей женой создали для исполнительницы очередной хит, который покорил ее поклонников. Совершенно без сценического образа певица показала себя настоящую в новом музыкальном видео на песню «a tebe…»

“Счастлива, что могу быть собой“: Надя Дорофеева выпустила новый клип

Экс-участница группы «Время и Стекло» выпустила второй клип на сольную песню. В кадре звезда предстала в довольно стильном наряде. Ее волосы остались распущенными, а в макияже преобладали естественные оттенки.

Как отметила сама Надя Дорофеева, она была очень рада быть собой:

«Счастлива, что могу быть собой, быть свободной, превращать свои воспоминания в истории и кайфовать от музыки».


19 марта выходит первый мини-альбом звезды под названием «dofamin», в который войдут 5 композиций.

«Я хочу, чтобы каждый из вас погрузился в концертную атмосферу моего первого EP. 19 марта мини-альбом dofamin откроется на всех цифровых площадках, а на моем YouTube выйдут mood-видео на live-версии всех 5 треков. Первая видеоистория из dofamin – a tebe…» - говорится в публикации певицы в Инстаграм.

Напомним, Надя Дорофеева показала пародию на Тину Кароль.


Анастасия Березовская, Тудей

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