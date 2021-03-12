"Буковель" закрывают на карантин с 13 марта

Областная комиссия Ивано-Франковской области по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с 13 марта ограничивает въезд на территорию Поляницкой территориальной общины. Таким образом будет остановлена работа горнолыжного курорта “Буковель”.

Соответствующее решение было принято вечером в пятницу, 12 марта, сообщает местное издание "Курс".

"Это вынужденное решение, на которое мы пошли, и, наверное, это не последнее решение, потому что красная зона, в которой мы находимся, развивается, и мы не видим тренда к ее снижению", - приводит издание слова главы Ивано-Франковской областной государственной администрации Андрея Бойчука.

По словам чиновника, к такому решению областные власти побуждал сегодняшний визит предпринимателей в Ивано-Франковскую ОГА.

"Их было очень много, их было около 200 человек, и каждый задавал один вопрос: почему эта социальная несправедливость, почему крупные компании работают, а маленькие должны не работать? По состоянию на сегодняшний день удалось консолидировать силовой блок и все соответствующие службы вокруг этого вопроса", - сказал Бойчук.

По решению комиссии, с 13 марта на территории Поляницкой ТГ будут установлены дополнительные блок-посты. Беспрепятственно смогут передвигаться только местные жители или работающие в этом населенном пункте.

Андрей Бойчук добавил, что и предыдущих решений комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС было достаточно, чтобы остановить работу Буковеля.

"Но мы столкнулись с принципиальным невыполнением этого решения. Решение сегодняшней комиссии имеет направленное действие, потому что общественный запрос слишком высок", - сказал Бойчук.

Напомним, что с 26 февраля Ивано-Франковская область перешла в "красную зону" из-за новой вспышки коронавирусной болезни, которая, по оценкам МОЗ, началась именно в "Буковеле".

Несмотря на это, в "Буковеле" заявили, что курорт продолжит работу во время нового локдауна. Трассы не закрываются, отели также будут работать. Кафе, бары и рестораны работают только на вынос или адресную доставку. Массовые мероприятия, концерты и развлекательные программы отменены.