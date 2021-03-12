Спасатели отыскали пятерых киевлян в горах на Закарпатье

Причиной поисков стал звонок обеспокоенной матери одного из туристов.

Закарпатские спасатели нашли в горах группу из пяти киевлян. Сейчас туристов транспортируют в с. Луга Раховского района.

Фото: ГСЧС

Об этом информирует пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

О том, что в Карпатах заблудилась группа из пяти человек, утром 12 марта сообщила мать одного из туристов. Она рассказала, что с ее сыном уже пятые сутки нет связи.

Как выяснилось, жители Киева отправились в поход по маршруту с. Луга - полонина Лемская - гора Гутин Томнатек. При этом они не зарегистрировались в спасательном подразделении перед выходом в горы.

Для проведения поисковых работ были привлечены специалисты горного поисково-спасательного отделения г. Рахов и горные поисковики из Ивано-Франковской области.

"В 14:20 закарпатские спасатели встретили данную группу туристов. Как выяснилось, они не теряли ориентир и не нуждались в помощи. Однако поскольку киевляне не предупредили подразделение ГСЧС о своем походе и ориентировочной дате возвращения, были организованы их поиски. Сейчас туристов транспортируют к с. Луги Раховского района", - сообщили в ГСЧС.