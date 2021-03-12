Спасатели отыскали пятерых киевлян в горах на Закарпатье

Причиной поисков стал звонок обеспокоенной матери одного из туристов.

Закарпатские спасатели нашли в горах группу из пяти киевлян. Сейчас туристов транспортируют в с. Луга Раховского района.

Фото: ГСЧС

Об этом информирует пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

О том, что в Карпатах заблудилась группа из пяти человек, утром 12 марта сообщила мать одного из туристов. Она рассказала, что с ее сыном уже пятые сутки нет связи.

Как выяснилось, жители Киева отправились в поход по маршруту с. Луга - полонина Лемская - гора Гутин Томнатек. При этом они не зарегистрировались в спасательном подразделении перед выходом в горы.

Для проведения поисковых работ были привлечены специалисты горного поисково-спасательного отделения г. Рахов и горные поисковики из Ивано-Франковской области.

"В 14:20 закарпатские спасатели встретили данную группу туристов. Как выяснилось, они не теряли ориентир и не нуждались в помощи. Однако поскольку киевляне не предупредили подразделение ГСЧС о своем походе и ориентировочной дате возвращения, были организованы их поиски. Сейчас туристов транспортируют к с. Луги Раховского района", - сообщили в ГСЧС.

Вчера стало известно, что в Карпатах прекратили поиски туриста из Киева, потерявшегося в ночь с 13 на 14 февраля.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве в результате пожара в недостроенной бане погибло три человекаВ Киеве в результате пожара в недостроенной бане погибло три человека
В Черновцах отец обвинил детсад в буллинге дочери из-за не сданных на подарок к 8 марта денегВ Черновцах отец обвинил детсад в буллинге дочери из-за не сданных на подарок к 8 марта денег
Полиция расследует смерть женщины в Дарницком районе столицыПолиция расследует смерть женщины в Дарницком районе столицы
В Киеве задержали подозреваемую в убийстве полицейскогоВ Киеве задержали подозреваемую в убийстве полицейского
Умер солист Одесской оперы Алексей РепчинскийУмер солист Одесской оперы Алексей Репчинский
Блок рекламы


Похожие новости
За сутки в Киеве обнаружили 910 новых случаев ковида, выздоровевших киевлян вдвое меньшеЗа сутки в Киеве обнаружили 910 новых случаев ковида, выздоровевших киевлян вдвое меньше
Умер актер Иван Марченко, известный киевлянам по роликам о поведении в метроУмер актер Иван Марченко, известный киевлянам по роликам о поведении в метро
Спасатели просят рыбаков не выходить на лед водоемов из-за оттепелиСпасатели просят рыбаков не выходить на лед водоемов из-за оттепели
За сутки от осложнений ковида умерли 15 киевлян, выздоровели - 378За сутки от осложнений ковида умерли 15 киевлян, выздоровели - 378
От ковида умерло еще 6 киевлянОт ковида умерло еще 6 киевлян
Еще 415 киевлян заболели коронавирусомЕще 415 киевлян заболели коронавирусом
За сутки 1 050 киевлян преодолели коронавирус, 366 - заболелиЗа сутки 1 050 киевлян преодолели коронавирус, 366 - заболели
Двух киевлян госпитализировали из-за падения сосулек 14 февраляДвух киевлян госпитализировали из-за падения сосулек 14 февраля
На Закарпатье выпало до двух метров снега: три человека стали жертвами непогодыНа Закарпатье выпало до двух метров снега: три человека стали жертвами непогоды
На Закарпатье пропавшего туриста ищут второй день подрядНа Закарпатье пропавшего туриста ищут второй день подряд
Последние новости
Подгружаем последние новости