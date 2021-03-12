Винница усилила карантин из-за угрожающей ситуации с ковидом

Город решил не ждать, пока область станет "красной".

Винница усилила карантин из-за угрожающей ситуации с ковидом
Фото: dfrr.minregion.gov.ua

Винницкая комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила с 13 марта ввести в городе карантинные ограничения "красного" уровня.

Об этом говорится на сайте городского совета.

С субботы в городе не будут работать учреждения культуры, спортивные залы, фитнес-центры, бассейны. Также запрещается проведение всех развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и любых других массовых мероприятий, кроме официальных спортивных соревнований.

"Из-за стремительного распространения заболеваемости COVID-19 в Винницкой городской территориальной общине дополнительно к противоэпидемическим мерам «оранжевого» уровня, предусмотренным постановлением Кабинета Министров Украины от 09.12.2020 г. № 1236 (с изменениями), в Виннице вводятся карантинные ограничения «красного» уровня касательно запрета проведения любых массовых мероприятий и работы спортивных учреждений и учреждений культуры", - говорится в сообщении.

За сутки 11 марта в Винницкой области обнаружили рекордных 940 случаев заболевания COVID-19. При этом наибольшее количество новых случаев фиксируется именно в Виннице - за последнюю неделю это от 226 до 404 новых больных ежедневно.

Мэр Винницы Сергей Моргунов сообщил, что в городских больницах уже не осталось свободных реанимационных коек.

"Наши врачи и медицинский персонал уже "падают с ног". Третья волна "ковида" у нас началась в середине февраля и продолжается практически месяц. При этом никаких, даже сдержанных прогнозов относительно ее ослабления пока нет", - сказал он на брифинге в пятницу.

Моргунов сказал, что возможности городских больниц уже полностью исчерпаны, и призвал облгосадминистрацию отдать под лечение ковида областную клиническую больницу им. Пирогова и областной клинический госпиталь ветеранов войны.

"Я обращаюсь ко всем винничанам это осознать и понять: попадет наш регион в «красную зону» карантина или ситуация стабилизируется и заболеваемость начнет спадать - это будет зависеть от действий каждого из нас. Это коллективная ответственность за сохранение здоровья общества. Прошу всех: нужно на некоторое время, хотя бы 2-3 недели, максимально ограничить контакты с окружающими", - сказал Моргунов.

Напомним, что "красный" уровень эпидопасности устанавливается на территории регионов со значительным распространением COVID-19. Сейчас в Украине в "красной" зоне находятся четыре области: Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская и Житомирская.

На территории девяти областей и Киева установлен предупредительный "оранжевый" уровень карантина.

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