Ляшко призвал не делать сенсации на нормах захоронения умерших от ковида

Для умерших от ковида кремация и захоронение тела в плотном пакете не обязательны.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко призвал не делать сенсации, ссылаясь на несуществующие нормы и правила Министерства здравоохранения по погребению умерших от ковида. Он напомнил, что для умерших от коронавирусной болезни кремация и захоронение тела в плотном пакете не обязательны.

Об этом Ляшко написал в фейсбуке.

"Вижу немало публикаций в средствах массовой информации и соцсетях о порой диких вещах, которые происходят во время захоронений умерших от ковида. Уверяю, что в соответствии с действующими правилами и рекомендациями от Минздрава по безопасному обращению с телами умерших с подозрением или подтверждением коронавирусной болезни (COVID-19), люди имеют возможность попрощаться, забрать тело и похоронить родных по обычной процедуре, но с обязательным соблюдением всех необходимых мер безопасности", - отметил главный санитарный врач.

Ляшко напомнил, что постановлением № 44 о внесении изменений во Временные рекомендации по безопасному обращению с телами умерших с подозрением или подтверждением коронавирусной болезни (COVID-19) прописано, что только при наличии избыточного выделения биологических жидкостей из тела умершего его прячут в плотный пакет, чтобы избежать инфицирования возбудителем коронавирусной болезни. Если соблюдать все прописанные нормы и правила при захоронении и безопасном обращении с телами умерших, проблем не должно возникать.

"К сожалению, в реальности имеем ситуации, когда родные умершего должны пройти семь кругов ада, чтобы попрощаться и похоронить своих родных. Еще раз обращаюсь ко всем, кто имеет отношение к процессу организации похорон. Не злоупотребляйте растерянным состоянием родных, но не спекулируйте на прописанных нормах, ведь там нет ограничивающих правил, таких, как только кремация умершего или захоронение только в плотном пакете!", - добавил он.

Напомним, в Украине за минувшие сутки обнаружили почти 13 тысяч новых случаев коронавирусной болезни - больше всего за три месяца. Госпитализированы 3 843 человека, 230 пациентов умерли. За все время пандемии в Украине заболели 1 438 468 человек, выздоровели 1 214 876. От осложнений заболевания умерли 27 915 украинцев.