Более 40 нарушений противопожарной безопасности было выявлено в доме престарелых, который загорелся в Киеве

В феврале в столичном частном доме престарелых "Серебряный век", где сегодня утром возник пожар, обнаружили 42 нарушения правил противопожарной безопасности. Также проверка показала два нарушения Кодекса гражданской защиты населения.

У владельца был месяц на устранение нарушений, проверка проходила 4-17 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

"По факту сегодняшнего пожара полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 270 Уголовного кодекса Украины -« Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара, которым причинен вред здоровью людей или имущественный ущерб в крупном размере»", - говорится в сообщении.

Напомним, что возгорание возникло на крыше и охватило площадь около 100 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. В момент пожара в доме находились 65 пожилых людей и 15 работников учреждения.

Внеплановые проверки домов престарелых правительство инициировало после пожара в таком пансионате в Харькове, где погибли 15 человек. Проверка установила, что более 300 домов престарелых не зарегистрированы официально.