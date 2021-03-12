Кличко обратился к руководителям с просьбой сократить рабочий день из-за непогоды

Мэр убежден, что короткий день уменьшит нагрузку на общественный транспорт и снизит уровень пробок, а значит киевляне смогут безопасно и быстро добраться домой.

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к руководителям предприятий и учреждений Киева с предложением объявить короткий день из-за ухудшения погодных условий в пятницу, 12 марта. Прогнозы синоптиков и свои рекомендации городской глава озвучил во время традиционного онлайн-брифинга.

«Хочу обратить ваше внимание, что по прогнозам сегодня в Киеве ожидается резкое ухудшение погодных условий. Сильный ветер, снижение температуры, возможен снегопад. Я обращаюсь к руководителям предприятий и организаций: по возможности, сделайте для сотрудников сегодня короткий рабочий день», – сказал Кличко.

Он убежден, что короткий день уменьшит нагрузку на общественный транспорт и снизит уровень пробок, а значит киевляне смогут безопасно и быстро добраться домой.