В Киеве за сутки диагностировали 896 новых случаев ковида

Больше всего случаев заболевания - в Деснянском, Печерском и Дарницком районах.

За прошедшие сутки в Киеве подтвердили 896 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

В частности, заболели 505 женщин от 18 до 99 лет, 350 мужчин от 18 до 89 лет, а также 22 девочки от 2 до 17 лет и 19 мальчиков от 4 до 17 лет. Госпитализированы 129 пациентов. От осложнений заболевания за сутки умерли 23 киевлянина. 428 - побороли болезнь.

Всего с начала пандемии ковидом заболели 144 910 жителей Киева . 2 857 пациентов умерли. Вылечились от ковида 97 648 киевлян.

Больше всего случаев заболевания за сутки - в Деснянском районе (188), Печерском (94) и Дарницком (91).

В стационарах медучреждений столицы лечатся 2 548 больных, из них 14 детей. 1 689 пациентов - в тяжелом состоянии.

Кислородную поддержку получают 1 978 человек. Под аппаратами ИВЛ - 38 больных.

Заполненность коек в коммунальных медучреждениях на сегодня - 57%.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 12 946 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это самый высокий показатель новых заболевших с 11 декабря, когда было зафиксировано более 13 тыс. положительных тестов на ковид.