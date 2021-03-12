В Ивано-Франковской области больными занято 84% коек с кислородом

В Ивано-Франковской области больными ковидом занято 84% коек с кислородом.

Об этом на ежедневном брифинге сказала первый заместитель Министра здравоохранения Украины Ирина Садовьяк.

"По состоянию на 11 марта загруженность коечного фонда по Ивано-Франивский области составляет 84,4%, загруженность коек с доступом к кислороду - 84,1%, загруженность реанимационных коек - 84,6%, загруженность на аппаратах ИВЛ - 31,1%" - сказала Садовьяк.

По ее словам, Ивано-Франковская область сейчас возглавляет рейтинг по количеству пациентов, находящихся в стационарах больниц.

"Для работы задействовано 30 больниц, которые работают с COVID. Там лечатся сегодня 3 523 пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусной болезни, 1 941 пациент, это 55% от всех, - это кислородно зависимые больные. Если на 1 января этого года в стационарах на лечении находились 865 пациентов и были развернуты 2 892 койки, загруженность составляла 30%, то сегодня на развернутых уже 4 176 койках находится 3 523 пациента, и загруженность составляет 84,4%. То есть рост - в 4 раза по количеству пациентов за 2 месяца", - рассказала заместитель министра.

Напомним, что в Ивано-Франковской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 695 человек (в Украине в целом - 12 946 новых случаев). Область с 26 февраля находится в "красной" карантинной зоне.