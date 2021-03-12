Дистанционное обучение в школах: во Львове приняли решение, как наладить учебный процесс

Во Львове городская власть приняла окончательное решение об организации учебного процесса в школах. Несмотря на неблагоприятную ситуацию с коронавирусом, городские власти решили пока дистанционное обучение для школьников не вводить.

Все учащиеся будут учиться стационарно, в школах. Об этом сообщил в своем Facebook мэр Львова Андрей Садовой.

"В пятницу и понедельник все школы Львова точно будут работать в обычном режиме. Продолжаем мониторить ситуацию", - написал львовский градоначальник.

Таким образом, городская власть Львов не исключает, что ситуация может в любой день измениться настолько, что придется оперативно принимать решение о переводе детей на дистанционное обучение. Однако пока власти областного центра не видят для этого оснований. Школы посещают 80% учащихся, и это не является сигналом к тому, чтоб прекращать процесс обучения в школах.

"Это не дает оснований для перевода учебных заведений на дистанционную форму обучения", - пишет мэр.

При этом он добавил, что решение о переходе на дистанционное обучение директора школ могут принимать самостоятельно - в зависимости от того, какова посещаемость занятий в каждом конкретном учебном заведении.

Например, в Одессе детей опять отправили на дистанционное обучение. А в Виннице просто раньше начали весенние каникулы, чтобы немного прервать цепь заболеваемости.