Украинские моряки с затонувшего судна "Волго Балт 179" прибыли в порт Констанцы

Украинские моряки, спасенные с затонувшего в Черном море у берегов Румынии судна "Волго Балт 179" (Volgo Balt 179), прибыли в порт Констанцы.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко.

"Volgo Balt 179: Спасенные украинские моряки прибыли в порт Констанцы. Сейчас они проходят медицинский осмотр. Состояние гражданки, эвакуированной вчера в больницу, стабильное, угрозы ее жизни нет", - написал он в своем Twitter .

Николенко добавил, что сейчас морякам оказывают необходимую консульскую помощь

Volgo Balt 179: Врятовані українські моряки прибули до порту Констанци. Зараз вони проходять медичний огляд. Стан громадянки, евакуйованої вчора до лікарні, стабільний, загроз її життю немає. Керівник @UKRinROU і консули разом з моряками, надають їм необхідну консульську допомогу pic.twitter.com/j4Czpm8f23 — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 12, 2021

Напомним, 11 марта у берегов Румынии затонуло судно Volgo Balt 179 с 13 украинцами на борту. Спасателям удалось спасти десять моряков, два человека погибли, еще один моряк пропал без вести. Судно пошло ко дну за 76 миль от берега.