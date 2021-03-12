В Киеве произошел пожар в частном доме престарелых

Жертв и пострадавших нет.

Фото: ГСЧС

В Киеве утром 12 марта возник пожар в частном доме престарелых "Серебряный век". Жертв и пострадавших нет.

Заведение размещается в Подольском районе на ул. Лесозащитная, 11 Б. Огонь в трехэтажном здании вспыхнул на крыше, сообщили в пресс-службе ГСЧС. Спасатели локализовали огонь на площади 100 квадратных метров.

"На объекте находилось 65 человек пожилого возраста. Подразделениями ГСЧС и обслуживающим персоналом с верхних этажей были эвакуированы на первый этаж 80 человек (из них 65 пожилых людей и 15 человек персонала). К тушению привлечены 35 человек и 8 единиц техники", - говорится в сообщении.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Причины возгорания устанавливают правоохранители.

На сайте заведения отмечается, что это не единственный пансионат для пожилых людей, принадлежащий этим владельцам, в столице и области есть филиалы.

Напомним, что 21 января в Харькове во время пожара в частном и незаконном доме престарелых погибли 15 человек. Девять человек спасли, пять из них госпитализированы. Владельцев дома арестовали.

Прокуратура считала предварительной причиной возгорания неосторожное обращение с электронагревательными приборами. Глава Нацполиции также озвучил предварительную информацию, что в день трагедии в доме должны были ремонтировать счетчик газа.

В феврале комиссия по расследованию пожара установила, что причиной возгорания стало грубое нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Также правительство проверило другие частные соцучреждения. По состоянию на 2 февраля было проверено 1 205 социальных объектов: домов престарелых, домов-интернатов для лиц с инвалидностью, центры для алко- и наркозависимых.

В десятках из них выявлены нарушения в регистрационных документах и соблюдении противопожарных норм. При этом 335 из 538 проверенных объектов не были включены в Реестр поставщиков социальных услуг.

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