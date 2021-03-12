За сутки в Украине зафиксировали 12 946 новых случаев ковида

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 12 946 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 649 детей и 450 медработников.Это самый высокий показатель новых заболевших с 11 декабря, когда было зафиксировано более 13 000 положительных тестов на ковид.

За 11 марта были госпитализированы 3 843 человека. 230 пациентов умерли. Выздоровели - 4 630 человек. За сутки было проведено 100 718 тестирований, в частности, методом ПЦР - 46 396, методом ИФА - 18 342, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 35 980. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За все время пандемии в Украине заболели 1 438 468 человек, выздоровели - 1 214 876. От осложнений заболевания умерли 27 915 украинцев. Всего было проведено 7 282 107 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (1310), Винницкой (940), г. Киев (896), Одесской (757), Львовской (704) и Киевской (697) областях.

Статистика в регионах:

г. Киев - 896 случаев;

- 896 случаев; Винницкая область - 940 случаев;

Волынская область - 272 случая;

Днепропетровская область - 665 случаев;

Донецкая область - 499 случаев;

Житомирская область - 1310 случаев;

Закарпатская - 568 случаев;

Запорожская область - 272 случая;

Ивано-Франковская область - 695 случаев;

Киевская область - 697 случаев;

Кировоградская область - 78 случаев;

Луганская область - 111 случаев;

Львовская область - 704 случая;

Николаевская область - 358 случаев;

Одесская область - 757 случаев;

Полтавская область - 304 случая;

Ровенская область - 269 случаев;

Сумская область - 431 случай;

Тернопольская область - 566 случаев;

Харьковская область - 688 случаев;

Херсонская область - 87 случаев;

Хмельницкая область - 491 случай;

Черкасская область - 338 случаев;

Черновицкая область - 658 случаев;

Черниговская область - 292 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по прогнозам Национальной академии наук Украины, смертность от COVID-19 за 2-3 недели может достичь пиковых значений осенней волны. Кандидат биологических наук Владимир Галицкий предупредил, что весенняя волна ковида будет значительно выше и стремительнее. Агрессивность ковида весной ученый объяснил сезонными особенностями.

В феврале в НАН Украины предупредили, что дальнейшее развитие заболеваемости в Украине будет зависеть от динамики в западных регионах. Кроме того, ученые констатировали, что в Украине на фоне открытия школ увеличилась доля детей среди выявленных больных COVID-19. Данные предыдущего прогноза НАНУ отличались в сторону уменьшения от реального количества выявленных случаев.

К примеру, по прогнозу, на 13 февраля должны были зафиксировать 3 869 новых случаев (модель Prophet) или 3 848 (SEIR-U), реальное же количество составило 5 182.