В Киеве разоблачили мощную наркогруппировку с ежемесячным "заработком" в 70 млн гривен

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины заблокировала в Киеве деятельность наркогруппировки, специализировавшейся на изготовлении и сбыте оптовых партий наркотиков и психотропов. Ежемесячная «прибыль» злоумышленников составляла почти 70 млн гривен.

По месту жительства участников группы и в нарколабораториях провели 46 обысков. В пресс-службе Службы безопасности сообщили, что во время следственных действий изъяли более 100 кг подготовленного к продаже амфетамина, MDMA PVP и метадона, 5 тонн сырья для изготовления психотропов, оборудование для изготовления, а также 300 тысяч долларов, 30 тыс. евро и 20 тысяч гривен .

"По предварительной версии досудебного расследования, в состав группы входили 14 жителей столичного региона. Нарколаборатории они обустроили в трех собственных домовладениях на территории Киевской области. По оперативной информации, ежемесячно злоумышленники производили более 150 кг психотропов", - добавили в СБУ .

Запрещенные вещества продавались через три интернет-магазина, а покупатели авторизовались через колл-центр. В настоящее время задержали девятерых подозреваемых в организации и участии в группе. Им сообщили о подозрениях в незаконном производстве и сбыте наркотиков и прекурсоров.

Напомним, что в феврале во Львове во время спецоперации задержали членов преступной банды, которые ежедневно сбывали наркотики и психотропы более чем на 60 тыс. гривен. В состав группировки входило 8 человек, которые "обеспечивали" запрещенными веществами область.