ДТП автобуса в Польше: 21 украинец остается в больнице, двое - в тяжелом состоянии

Несколько пострадавших готовятся к перевозке в Украину до конца следующей недели.

ДТП автобуса в Польше: 21 украинец остается в больнице, двое - в тяжелом состоянии
Фото: Podkarpacka Stra? Po?arna

По состоянию на 11 марта в больницах Подкарпатского воеводства на юге Польши остается еще 21 украинец, пострадавший в ДТП автобуса 6 марта, двое из которых - в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк, передает Укринформ.

"Накануне из больницы выписали одного человека. Поэтому сейчас в больницах находится еще 21 человек, двое из которых остаются в тяжелом состоянии", - сообщил Павлюк.

Он добавил, что выписанный человек решил не ехать в Украину, а вернуться к семье, которая находится в Польше.

По словам украинского дипломата, еще 3-4 пострадавших готовятся к перевозке в Украину до конца следующей недели. Они не могут передвигаться самостоятельно, поэтому их нужно перевозить в Украину каретами скорой помощи. Генконсул объяснил, что их жизни ничего не угрожает, но они потребуют длительного лечения и последующей длительной реабилитации. Сейчас решается вопрос об их перевозке в Украину.

Также Павлюк сообщил, что похоронная фирма завершает сбор всех документов для вывоза тел пяти погибших украинцев домой.

"Тела пятерых украинцев планируют вывозить двумя катафалками завтра. Если до завтра не удастся подготовить все документы, то отправка тел будет отложена до понедельника", - сказал генконсул.

Он уточнил, что двух погибших женщин перевезут в Кривой Рог, третью - в Одессу, а двух умерших мужчин - в Шепетовку и Тернополь соответственно.

Как сообщалось, ДТП с украинским автобусом произошло в ночь на 6 марта вблизи города Радымно Подкарпатского воеводства, в 30 км от границы с Украиной. Автобус сообщением "Познань - Херсон", в котором находились 57 человек, в том числе двое водителей, перевернулся, съезжая с автомагистрали A4 в пункт обслуживания пассажиров Кашице. В результате катастрофы пять человек погибли, 35 попали в больницы. В тот же день вечером группа из 24 украинцев, попавших в аварию, отправилась домой.

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