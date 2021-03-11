За первую неделю марта ОРВИ заболели более 200 тыс. украинцев

Самый высокий показатель в Ивано-Франковской области, самый низкий - в Харьковской.

За первую неделю марта ОРВИ заболели более 200 тыс. украинцев
Фото: Макс Требухов

С 1 по 7 марта в Украине острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 201 295 человек. Самый высокий показатель зафиксирован в Ивано-Франковской области (897,3 на 100 тыс. тысяч населения), самый низкий - в Харьковской (343,1,0 на 100 тыс. населения).

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Согласно сообщению, интенсивный показатель заболеваемости на 9,1% превышает эпидпорог, однако на 10,0% меньше аналогичного периода прошлого сезона.

"В большинстве регионов интенсивность эпидпроцесса ОРВИ, в том числе коронавирусной инфекции (не коронавирусной болезни COVID-19, - ред.), на низком уровне", - сказано в сообщении.

В Киевской, Сумской, Черкасской и Донецкой областях - средний уровень. Интенсивные показатели заболеваемости ОРВИ превысили эпидпорог от 0,1% до 19,4%. В Закарпатской, Житомирской и Тернопольской областях - высокий уровень, эпидпорог превышен от 39,0% до 47,1%.

В Ивано-Франковской области очень высокий уровень интенсивности эпидпроцесса - превышение эпидпорога в 2,1 раза.

Всего с начала эпидсезона, с 28 сентября по 7 марта, переболело 9,4% населения страны. Госпитализированы 80 403 человека, из них 31,2% - дети в возрасте до 17 лет. Зарегистрирован 1 121 пациент с гриппоподобными заболеваниями и 2 382 пациента с тяжелой острой респираторной инфекцией.

Летальных случаев вследствие гриппа не зарегистрировано.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве в результате пожара в недостроенной бане погибло три человекаВ Киеве в результате пожара в недостроенной бане погибло три человека
В Польшу не пустили украинский автобус из-за ковида у пассажираВ Польшу не пустили украинский автобус из-за ковида у пассажира
Полиция расследует смерть женщины в Дарницком районе столицыПолиция расследует смерть женщины в Дарницком районе столицы
В Киеве задержали подозреваемую в убийстве полицейскогоВ Киеве задержали подозреваемую в убийстве полицейского
Умер солист Одесской оперы Алексей РепчинскийУмер солист Одесской оперы Алексей Репчинский
Блок рекламы


Похожие новости
В Польше трех украинцев задержали за подделку документов более тысячи иностранцевВ Польше трех украинцев задержали за подделку документов более тысячи иностранцев
В Черновцах отец обвинил детсад в буллинге дочери из-за не сданных на подарок к 8 марта денегВ Черновцах отец обвинил детсад в буллинге дочери из-за не сданных на подарок к 8 марта денег
Количество заражений COVID-19 в мире превысило 117,5 млн, выздоровели - более 92 млнКоличество заражений COVID-19 в мире превысило 117,5 млн, выздоровели - более 92 млн
Двое пострадавших в ДТП в Польше украинцев остаются в тяжелом состоянииДвое пострадавших в ДТП в Польше украинцев остаются в тяжелом состоянии
В очереди на вакцинацию от ковида - 155 тысяч украинцевВ очереди на вакцинацию от ковида - 155 тысяч украинцев
Авария автобуса в Польше: 9 украинцев находятся в тяжелом состоянииАвария автобуса в Польше: 9 украинцев находятся в тяжелом состоянии
Закарпатская область переходит в "красную зону" 8 мартаЗакарпатская область переходит в "красную зону" 8 марта
За сутки в Украине зафиксировано более 9 тыс. новых случаев ковидаЗа сутки в Украине зафиксировано более 9 тыс. новых случаев ковида
В Украине впервые с декабря обнаружили более 10 тыс. новых случаев ковида за суткиВ Украине впервые с декабря обнаружили более 10 тыс. новых случаев ковида за сутки
В Украине более 88% подключенных к ИВЛ пациентов с ковидом умерлиВ Украине более 88% подключенных к ИВЛ пациентов с ковидом умерли
Последние новости
Подгружаем последние новости