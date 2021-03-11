В Киеве подтвердили еще 853 случая заболевания коронавирусом, умерли 25 человек

О количестве вакцинированных от ковида в столице не сообщается.

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 853 больных коронавирусом, умерли 25 человек, выздоровели 534 пациента.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

В больницы столицы госпитализировали 129 пациентов.

О количестве вакцинированных от ковида в Киеве не сообщается.

Подтвержденных случаев заболевания в Киеве на сегодня уже 144 014. За период пандемии в столице зафиксировано 2 834 летальных случая от коронавируса.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине обнаружили более 9 тыс. больных ковидом, 4 250 человек были госпитализированы. Выздоровели 5 330 пациентов, 262 человека скончались.

Кроме столицы, больше всего новых случаев болезни зафиксировано в Винницкой (659), Львовской (600), Одесской (588) и Черновицкой (587) областях.

Согласно прогнозу Национальной академии наук, смертность от COVID-19 за 2-3 недели может достичь пиковых значений осенней волны. В НАН констатировали, что новая волна характеризуется также более тяжелым течением болезни среди людей среднего возраста, чем было осенью.