Изобретатель аудиокассеты Лу Оттенс умер в возрасте 94 лет

Оттенс умер в субботу, 6 марта, в своем доме в провинции Северный Брабант.

Инженер Лу Оттенс, который изобрел кассеты и участвовал в создании компакт-дисков, умер в возрасте 94 лет.

Об этом сообщает Dutchnews.

Отмечается, что Оттенс умер в субботу, 6 марта, в своем доме в провинции Северный Брабант.

Оттенс начал работать в компании Philips в 1952 году. Через восемь лет он возглавил отдел разработки продукции фирмы, который тогда только создали.

В течение года он и его команда разработали первый портативный магнитофон, которых в дальнейшем было продано более миллиона экземпляров.

Через два года он совершил революцию, изобретя кассету, которая пришла на смену громоздким бобинам.

Новый носитель должен был быть достаточно маленьким, чтобы поместиться в карман куртки, решил Оттенс. В 1963 году первая кассета в пластиковом корпусе была представлена на выставке электроники с лозунгом "меньше, чем пачка сигарет!"

Технология была быстро скопирована японцами, но не имела единого формата. Оттенсу удалось договориться с Sony об использовании запатентованного Philips механизма для внедрения стандартной кассеты, производство которой затем было развернуто во всем мире. Всего было продано более 100 млрд таких кассет.

Оттенс также участвовал в разработке компакт-диска, также ставшего стандартом Sony-Philips, которых было продано более 200 млрд экземпляров.

В 1986 году Оттенс ушел в отставку.

Его часто спрашивали, гордится ли он своими изобретениями, которые позволили миллионам иметь доступ к музыке.

"У меня нет "набора гордости", - сказал Оттенс в одном из интервью, отмечая, что оба изобретения были совместными усилиями.

Напомним, 5 февраля американский и канадский актер Кристофер Пламмер, известный по фильмам "Звуки музыки" и "Все деньги мира", умер в возрасте 91 года.