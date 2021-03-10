В Ивано-Франковске оборудуют дополнительный госпиталь для больных ковидом

На базе городской поликлиники №2 в Ивано-Франковске оборудуют дополнительный госпиталь для больных коронавирусной болезнью.

Об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив.

"Завтра утром созываем комиссию по чрезвычайным ситуациям. На базе Городской поликлиники №2, которая на ул. Длинная, 42, будем делать дополнительный госпиталь. Нужно до двух суток, чтобы приготовить помещение и начать принимать там пациентов", - написал он в фейсбуке.

Марцинкив попросил жителей Ивано-Франковска и медицинский персонал отнестись к этому решению с пониманием.

"Так как сейчас если выписывается каждый день по 25-30 человек, то обращается с запросом на госпитализацию 60-70 пациентов в день. Это непопулярные шаги, но необходимые. Поэтому прошу относиться к ним с пониманием", - добавил мэр.

Вчера власть Ивано-Франковска назвала ситуацию с коронавирусом в городе критической. Мэр заявил, что заболеваемость и смертность от ковида в городе самая высокая за все время пандемии. Наполненность медицинских учреждений - сверх нормы.

Ранее сообщалось, что мобильный госпиталь в Богородчанах начал принимать больных ковидом. Палаточный госпиталь находится на территории Богородчанского ЦРБ, где занято 231 из 250 стационарных коек.

Палаточный госпиталь рассчитан на 120 пациентов. Он имеет приемное отделение, блок интенсивной терапии и палаты для пациентов. Каждая койка оборудована индивидуальным кислородным концентратором.

На Прикарпатье за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 502 человек (в Украине в целом - 6377 новых случаев). Область с 26 февраля находится в "красной" карантинной зоне.