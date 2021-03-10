В одной из больниц Черновцов ни один медик не хочет вакцинироваться от коронавируса, - ОГА

В Черновицкой городской больнице №3 ни один медик не изъявил желания вакцинироваться от коронавируса, а в городской больнице №4 вакцинировались только трое работников.

Об этом сообщила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак, передает Укринформ.

"Вакцинация на Буковине набирает обороты. В частности, уже завтра у нас будет 9 мобильных бригад, полностью готовых работать. Одновременно с этим у нас есть несколько учреждений, в которых в принципе коммуникация не производится. Достаточно сложно даже услышать аргументы медицинских работников, почему они против вакцинации. К примеру, у нас есть городская больница №3, где пока ни один врач не изъявил желания вакцинироваться. И у нас есть городская больница №4, где только трое работников вакцинировались", - сообщила областная чиновница.

В то же время она отметила, что в тех больницах, где медики одними из первых начали вакцинироваться, растет количество работников, которые записались на прививку. В ближайшее время в области начнут вакцинировать медиков призывных комиссий и работников медицинских учебных заведений.

Она выразила надежду, что дальнейший процесс вакцинации в регионе побудит медицинских работников, которые отказываются от прививки, изменить свое мнение.

По состоянию на 10 марта в Черновицкой области зафиксировали 59 667 случаев инфицирования COVID-19. Из них 46421 пациент выздоровел, 1116 человек умерли.

С 1 марта Черновицкая область находится в "красной" зоне карантина.