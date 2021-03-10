В Херсоне котов признали частью экосистемы города

Соответствующая петиция херсонцев набрала необходимое количество голосов.

В Херсоне котов признали частью экосистемы города
Фото: 24 канал

На внеочередной сессии Херсонского городского совета 30 депутатов из присутствовавших 35 поддержали проект решения о признании котов частью экосистемы города, подготовленный на основании петиции херсонцев.

Петиция, размещенная на соответствующем онлайн-ресурсе, набрала необходимые 250 подписей, чтобы быть рассмотренной на сессии Херсонского горсовета, пишет Депо.Херсон.

"Некоторые депутаты в своих репликах насмехались над петицией. Говорили, что скоро придется рассматривать такие решения о мышах, крысах и воробьях. Но директор коммунального предприятия "Гарантия" Игорь Семенчев пояснил, что решение горсовета о котах может быть основанием для выделения из бюджета средств на прививки для этих животных и их стерилизацию", - говорится в сообщении.

Напомним, в некоторых городах Украины городские администрации признали котов частью экосистемы. Например, в Днепре, Львове, Одессе, Запорожье, с 2017 года - в Киеве.

Это сделано для того, чтобы защитить животных от жестокого обращения и запретить их беспричинный отлов и убийство. Также благодаря признанию котов частью экосистемы они могут свободно жить и передвигаться в подвалах, на чердаках и в других местах их постоянного пребывания, уничтожать там грызунов.

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