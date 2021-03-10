В Черновцах отец обвинил детсад в буллинге дочери из-за не сданных на подарок к 8 марта денег

В управлении образования пообещали наказать виновных.

В Черновцах отец обвинил детсад в буллинге дочери из-за не сданных на подарок к 8 марта денег
Фото: СтопХам Буковина

Отец одной из воспитанниц Черновицкого детского сада №42 считает буллингом ситуацию, возникшую из-за того, что он отказался сдавать деньги на подарок к 8 марта.

Игорь Лесько в группе "СтопХам Буковины" в фейсбуке распространил фотографию, где в саду №42 "Жемчужинка" девочки играют подаренными на 8 марта игрушками. Тогда как его дочь сидит отдельно за столом без подарка. Мужчина утверждает, что фото сделали специально, чтобы показать, что его ребенок наказан, пишет ИА АСС.

"Родители собирали деньги на 8 марта. Поздравили девочек. Моего ребенка не поздравили демонстративно. Можно было вывести ее из группы, позвонить и сказать: "Заберите ребенка раньше", или еще как-то решить эту ситуацию педагогично. Они поздравили при всех, а мой ребенок сидел и плакал", - рассказывает Игорь Лесько.

Мужчина считает такие действия коллектива сада недопустимыми, и говорит, что это буллинг.

"Они купили несколько динозавриков пластмассовых и собрали на это 300 грн. И никаких чеков, никаких отчетов. Так называемые родительские комитеты собирают деньги на подарки, на какие-то непонятные мероприятия, проводят их непосредственно в государственном учреждении. Я деньги не сдаю по одной простой причине - никаких отчетов мне не предоставляют. В результате - моего ребенка наказали. Дело даже не в том, какую психологическую травму нанесли моему ребенку. Она станет сильнее. Дело в том, что родительские комитеты не должны существовать в садиках и школах", - продолжает отец ребенка.

Лесько рассказывает, что раньше такие ситуации уже возникали, и члены родительского комитета пообещали устроить ему санкции.

"В прошлые разы мы тоже не сдавали деньги, но спрашивали, сколько стоит подарок, чтобы не обделять моего ребенка. Но родительский комитет говорит, что им нужна конкретная сумма, чтобы поздравить и воспитателей. Я сказал, что не хочу их поздравлять, хочу поздравить только моего ребенка. Мне ответили, что нет, а следовательно, ваш ребенок останется без подарка", - добавляет он.

Как рассказала заведующая садика Алина Колыбняк, по словам воспитателей она знает, что специально фото никто не посылал.

"В саду деньги никто не собирает. Все, что делает родительский комитет, он делает по своему усмотрению. У них есть свои группы в соцсетях и они там общаются. Их никто ни к чему не обязывает", - рассказала Алина Колыбняк.

В управлении образования Черновицкого городского совета заверили, что разбираются в ситуации.

"Конечно, это неправильно, так как никаких подарков к 8 марта никто не должен делать. Родители должны делать их дома, а не в учреждении. Такой сбор средств не разрешен. У нас есть и соответствующий приказ о запрете сбора средств на любые мероприятия. Почему не выполняется?.. Спрошу об этом директора, работников садика. Жду их объяснений. Значит, они неправильно проводили информирование родителей, не учитывают требований действующего законодательства, и виновных будем привлекать к административной ответственности", - сообщила заместитель начальника управления образования и науки Черновицкого горсовета, начальник отдела дошкольного образования Нина Витковская.

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