На Ровенщине владелица турагентства выдавала клиентам фальшивые справки об отсутствии ковида для выезда за границу

Полицейские расследуют противоправную деятельность 31-летней жительницы Костополя.

На Ровенщине владелица турагентства выдавала клиентам фальшивые справки об отсутствии ковида для выезда за границу

На Ровенщине полицейские уличили владелицу турагентства в подделке справок об отсутствии коронавируса.

Правоохранители установили, что свою противоправную деятельность владелица турфирмы развернула еще в октябре прошлого года, информирует пресс-центр МВД.

С помощью бланков, найденных в сети Интернет, и используя соответствующее программное обеспечение для их заполнения, 31-летняя жительница города Костополь за 400-500 гривен продавала фальшивые справки об отсутствии заболевания COVID-19 лицам, выезжавшим за границу.

Во время обыска в офисе турагентства правоохранители обнаружили и изъяли банковские карточки, оргтехнику, средства связи, блокноты с "черновыми" записями и 30 бланков справок об отсутствии заболевания коронавирусной инфекцией.

Следственные действия продолжаются. По результатам назначенных в уголовном производстве экспертиз будет решаться вопрос сообщения жительнице Костополя о подозрении.

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