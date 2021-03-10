Мобильный госпиталь в Богородчанах начал принимать больных ковидом

Мобильный госпиталь ГСЧС, который развернули в поселке Богородчаны, принял первого больного коронавирусной инфекцией. Об этом "Суспільному" сообщил генеральный директор КНП "Богородчанская центральная районная больница" Иван Коляджин.

Палаточный госпиталь находится на территории Богородчанской ЦРБ, где заняты 231 из 250 стационарных коек.

"Больница заполнена. Начинаем заполнять модули, так как на Прикарпатье ситуация ухудшилась. И заработал мобильный госпиталь, чтобы немного разгрузить область. Скорая помощь поставлена в известность. А те койки, которые остались в больнице, - на случай, если больным, которые будут лечиться в модулях, станет хуже. Тогда их можно будет перевести", - рассказал Коляджин.

В развернутых модулях будут работать восемь бригад медиков. Все они работники Богородчанской центральной районной больницы.

Палаточный госпиталь рассчитан на 120 пациентов. В нем есть приемное отделение, блок интенсивной терапии и палаты для пациентов. Каждая кровать оборудована индивидуальным кислородным концентратором.

На Прикарпатье за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 502 человек (в Украине в целом - 6 377 новых случаев). Область с 26 февраля находится в "красной" карантинной зоне.