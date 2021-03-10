Тина Кароль попала в престижный рейтинг ста самых успешных женщин Украины

Тина Кароль попала в престижный рейтинг, став одной из ста самых успешных женщин Украины в разных сферах. Исполнительница вошла в число других известных певиц и артисток нашей страны.

Тина Кароль признана одной из самых успешных женщин Украины

Накануне Международного женского дня редакция издания Новое Время выпустила ежегодный список 100 самых успешных украинок, которые достигли впечатляющих результатов в различных сферах жизни, включая шоу-бизнес.

Успешная певица Тина Кароль, по версии издания Новое Время, заслужила это звание наравне со своими коллегами Олей Поляковой, Джамалой, Юлией Саниной, Настей Каменских, Надей Дорофеевой и репершей Alyona Alyona. Также в списке ведущие Маша Ефросинина, Катя Осадчая, актриса Елена Кравец и жена Зеленского, Елена.

Тина Кароль признана одной из самых успешных женщин Украины

Обладательница трех октав утвердилась на украинской сцене в статусе «золотого голоса страны». На ее счету 6 студийных альбомов, участие в различных шоу: «Голос країни», «Маска», «Липсинк Батл», а также выступление на международном конкурсе «Евровидение» в 2006 году.

За прошедший год известная исполнительница анонсировала выход седьмого музыкального альбома под названием «Найти своих», который приурочен 15-летию творческой деятельности Тины Кароль. Также она запустила линейку обуви совместно с брендом Kachorovska, именную линию спортивной одежды, товары для дома и даже выпустила колготки совместно с известной маркой Gulia.

Напомним, Тина Кароль и Оля Полякова впервые столкнулись лицом к лицу после публичной ссоры.


Анастасия Березовская, Тудей

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