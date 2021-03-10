Тина Кароль попала в престижный рейтинг ста самых успешных женщин Украины

Тина Кароль попала в престижный рейтинг, став одной из ста самых успешных женщин Украины в разных сферах. Исполнительница вошла в число других известных певиц и артисток нашей страны.

Накануне Международного женского дня редакция издания Новое Время выпустила ежегодный список 100 самых успешных украинок, которые достигли впечатляющих результатов в различных сферах жизни, включая шоу-бизнес.

Успешная певица Тина Кароль, по версии издания Новое Время, заслужила это звание наравне со своими коллегами Олей Поляковой, Джамалой, Юлией Саниной, Настей Каменских, Надей Дорофеевой и репершей Alyona Alyona. Также в списке ведущие Маша Ефросинина, Катя Осадчая, актриса Елена Кравец и жена Зеленского, Елена.

Обладательница трех октав утвердилась на украинской сцене в статусе «золотого голоса страны». На ее счету 6 студийных альбомов, участие в различных шоу: «Голос країни», «Маска», «Липсинк Батл», а также выступление на международном конкурсе «Евровидение» в 2006 году.

За прошедший год известная исполнительница анонсировала выход седьмого музыкального альбома под названием «Найти своих», который приурочен 15-летию творческой деятельности Тины Кароль. Также она запустила линейку обуви совместно с брендом Kachorovska, именную линию спортивной одежды, товары для дома и даже выпустила колготки совместно с известной маркой Gulia.

Напомним, Тина Кароль и Оля Полякова впервые столкнулись лицом к лицу после публичной ссоры.