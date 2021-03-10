Двое мужчин погибли в Бердянске из-за взрыва в квартире

В Бердянске (Запорожская область) в среду произошел взрыв в одной из квартир на улице Волонтеров. Как сообщила местная полиция, в результате взрыва погибли двое мужчин, также серьезно пострадала женщина, которую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Издание "Бердянск 24" пишет, что полиция получила сообщение о взрыве 10 марта в 09:40.

На месте происшествия правоохранители установили, что в квартире на седьмом этаже произошел взрыв неизвестного устройства. По предварительным данным, речь идет о гранате.

В результате взрыва на месте погибли жители квартиры - двое мужчин 50 и 60 лет, женщина 1971 года рождения с телесными повреждениями в тяжелом состоянии доставлена в больницу.

Напомним, что похожее событие произошло несколько недель назад в Дрогобыче. Там во время разговора на улице мужчина решил похвастаться гранатой, в результате чего произошел взрыв. Погибли двое мужчин, а женщину ранило.