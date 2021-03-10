Количество заражений COVID-19 в мире превысило 117,5 млн, выздоровели - более 92 млн

В числе стран с 10 млн и более заражений - США, Индия и Бразилия.

Количество заражений COVID-19 в мире превысило 117,5 млн, выздоровели - более 92 млн
Фото: terminovo.te.ua

Количество выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро среды составило 117 млн 556 тыс. 299.

Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, передает "Интерфакс-Украина".

Количество умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 610 тыс. 128. Выздоровели - более 92 млн человек.

Лидером по количеству зараженных и умерших остаются Соединенные Штаты, где обнаружено 29 млн 94 тыс. 540 инфицированных, зафиксировано 527 тыс. 643 летальных случая, вылечились около 20 млн человек. Второе место по количеству зараженных занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 11 млн 262 тыс. 707, количество умерших - 158 тыс. 69, выздоровели около 11 млн человек. Третья позиция в мире по количеству инфицированных - у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 11 млн 122 тыс. 429 больных, из них умерли 268 тыс. 370 человек, вылечились более 9,8 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 336,4. В США на 1 млн жителей умерли 1 тыс. 627 человек, Индии - 114, Бразилии - 1 тыс. 257.

Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 6 377 новых случаев ковида.

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