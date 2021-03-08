Опра Уинфри заверила, что слова Меган Маркл о расизме в королевской семье не касались Елизаветы II

Ни королева, ни принц Филипп не обсуждали цвет кожи правнука.

Телеведущая Опра Уинфри заверила, что слова Меган Маркл о расизме в королевской семье не касались королевы Елизаветы II и ее супруга, герцога Эдинбургского Филиппа.

Об этом она сказала в эфире передачи CBS This Morning.

WATCH: @Oprah says “it was not his grandmother nor his grandfather” that were a part of the conversations about Prince Harry & Meghan's baby's skin color. #OprahMeghanHarry pic.twitter.com/LpPLmkUEFR

— CBS This Morning (@CBSThisMorning) March 8, 2021

Накануне этот телеканал показал двухчасовую беседу Опры с принцем Гарри и Меган Маркл. Американка Маркл рассказала, что в королевской семье шли разговоры о цвете кожи их сына Арчи, который стал первым не белым членом этой семьи.

"Были еще опасения и разговоры о том, насколько темной будет его кожа после рождения", - сказала Маркл.

Ни она, ни принц Гарри не сказали, кто именно говорил о цвете кожи Арчи.

В понедельник Опра заверила, что это точно не королева.

"[Гарри] не назвал мне никаких имен, но он хотел быть уверен, что я знаю, что ни его бабушка, ни его дед не были частью этих разговоров", - сказала телеведущая.

Она добавила, что Гарри заверил ее, что никогда не даст больше информации об этих разговорах.

Напомним, что британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженились в мае 2018 года. Через год у герцога и герцогини Сассекских родился мальчик - Арчи Гаррисон Маунтбаттен-Виндзор. Его бабушка по матери - темнокожая.

Принц Гарри и Меган Маркл прекратили выполнять обязанности членов британской королевской семьи с 1 апреля 2020 года. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от королевских титулов, госфинансирования и торговой марки Sussex Royal.

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