Умер солист Одесской оперы Алексей Репчинский

Репчинский - солист театра, мастер сцены высшей категории, лауреат международных конкурсов.

Алексей Репчинский
Фото: Facebook Одесская опера
Алексей Репчинский
Оперный певец, солист Одесского национального академического театра оперы и балета Алексей Репчинский умер 7 марта.

Об этом сообщили на странице Одесской оперы в Facebook.

"С грустью сообщаем, что на 61-м году ушел из жизни Алексей Семенович Репчинский - солист театра, мастер сцены высшей категории, лауреат международных конкурсов. Замечательный тенор, он отдал много лет своей жизни служению в Одесской опере, также покоряя своим талантом зарубежные сцены", - говорится в сообщении.

О причинах смерти не сообщается. Как пишет "Одесская жизнь", в феврале певец был госпитализирован с инсультом, он находился в реанимации.

Одной из его самых известных ролей Репчинского является граф Ричард Варвик в опере "Бал-маскарад".

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