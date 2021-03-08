В Экваториальной Гвинее произошла серия взрывов, погибли по меньшей мере 17 человек

Фото: Guinea Salud

В Экваториальной Гвинее вблизи военной базы произошла серия взрывов, в результате чего погибли по меньшей мере 17 человек, еще более 400 получили травмы.

Предварительной причиной взрывов назвали сжигание стерни фермерами и неосторожное хранение динамита на военной базе, пишет BBC.

Количество погибших может возрасти, поскольку многие оказались под завалами.

Президент Обианг Нгема заявил, что взрывы были вызваны "халатностью подразделения, которому поручили хранить динамит и взрывчатые вещества" на военной базе. Президент обратился за международной помощью.

МОЗ страны сообщило, что из района взрыва госпитализировали 420 человек. Министерство призвало людей сдать кровь для пострадавших. Некоторые больницы переполнены травмированными, их размещают на полу.

Напомним, что президент Нгема правит страной уже 41 год. По данным Всемирного банка, 76% от населения в 1,5 миллиона живут в бедности.