Меган Маркл в интервью Опре заявила, что члены королевской семьи обсуждали цвет кожи ее сына

Еще во время беременности в Букингемском дворце заговорили о том, что Арчи не будет иметь титула и не будет наделен охраной.

Герцогиня Сассекская, актриса и жена принца Гарри Меган Маркл сообщила, что во время ее беременности сыном Арчи члены королевской семьи "обсуждали и беспокоились, насколько темной будет его кожа после рождения".

Об этом женщина сообщила в совместной с принцем Гарри беседе легендарной интервьюерке Опре Уинфри, отрывки из которой обнародовало BBC.

"В месяцы, когда я была беременна, в тот период, мы беседовали о том, что он не будет обеспечен охраной, он не получит титул, и также разговоры и беспокойство относительно того, насколько темной может быть его кожа после рождения", - отметила Маркл.

Она не ответила на вопрос, кто вел эти разговоры и отметила, что об этом ей сообщил ее муж. По словам Меган Маркл, о цвете кожи Арчи члены королевской семьи говорили с принцем Гарри несколько раз.

Принц подтвердил факт того, что такие разговоры были, но сказал, что никогда не расскажет детали об этом, пишет CNN.

Маркл также рассказала о том, что имела мысли о суициде на фоне изоляции во время жизни в королевской семье. В то же время герцогиня отмечала, что королева Елизавета II была гостеприимной, но Маркл почти не получала каких-либо установок или поддержки.

Пара также поделилась, что этим летом ожидает рождения дочери.

Напомним, что британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженились в мае 2018 года. Через год у герцога и герцогини Сассекской родился мальчик - Арчи Гаррисон Маунтбаттен-Виндзор.

Принц Гарри и Меган Маркл прекратили исполнять обязанности членов британской королевской семьи с 1 апреля 2020 года. Чтобы получить право переехать в США , работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от королевских титулов, госфинансирования и торговой марки Sussex Royal.

После заключения договора с видеосервисом Netflix Гарри и Меган достигли финансовой независимости от королевской семьи.